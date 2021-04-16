"Меня жалеть не нужно": Лариса Долина устроила скандал на съемках телешоу

В эти выходные Лариса Долина продемонстрирует новую идеальную фигуру в шоу «Ну-ка, все вместе!» А заодно уже традиционно поскандалит. Фото — канал «Россия»

Пока не утихло обсуждение одного скандала с участием Ларисы Долиной, а на подходе уже другой. Напомним, что Долина участвовала в шоу на YouTube под названием «Музыкалити», где безрезультатно пыталась вразумить и отправить учиться модную поющую блогершу Валю Карнавал. Теперь же Лариса Александровна пришла на съемки «Ну-ка, все вместе!» - музыкального шоу канала «Россия». И там уже в привычной манере поучила жизни молодых, а также опытных артистов. Этот выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 18 апреля.

Лариса Долина участвовала в съемках «Ну-ка все вместе» как приглашенный член жюри, и оценивала выступления непрофессиональных исполнителей. После номера 23-летнего британца Майкла Райса с синглом «Apologize» группы «OneRepublic» Долина осталась довольна - и поддержала парня. Споры в этом проекте – дело нередкое, однако звездные гости чаще всего сохраняют «нейтралитет» и в них не участвуют. Редко кто из звезд решается на конфликт. Но Лариса Долина свою точку зрения отстаивает мощно. В этот раз вышло также. Постоянный эксперт «Ну-ка все вместе» музыкант Михаил Гребенщиков раскритиковал британского участника: «Не снес он мне голову, не заплакал, не затанцевал!»

Долина не любит, когда с ней не соглашаются, поэтому Гребенщиков получил: «Мне вас жаль от души!»

Гребенщиков после раздумий решился: «Может и мне вас…»

Лариса Александровна вспылила: «Меня вот как раз жалеть не нужно!»

Случилась перепалка. Если в «Музыкалити» народ поддержал Ларису Долину из-за ее верной позиции – профессии музыканта надо научиться, а потом уже выходить на сцену. То в «Ну-ка, все вместе!» вот это неприятие Долиной любой, не совпадающей с ее, точки зрения выглядит спорно. Дочь Ларисы Долиной Ангелина уже успела пошутить в соцсетях об этом новом конфликте на телешоу: «Неприятная женщина тем временем промышляет своей неприятностью». Как это понимать? Очень просто. У Ларисы Долиной 25 апреля юбилейный концерт в «Крокусе» - билеты не проданы, поэтому появляться в эфире и скандалить сейчас очень даже выгодно. После «Музыкалити» процесс продажи билетов пошел активнее. А «Ну-ка, все вместе!» спровоцирует на покупку билетов уже телеаудиторию.

Лариса Долина на съемках с Сергеем Лазаревым и Этери Бериашвили. Фото — канал «Россия»

Кстати, коллеги Долиной продолжают ее поддерживать после спора на «Музыкалити» с поющей звездой «Тик-Тока» Валей Карнавал. Напомним, что Валя, пользуясь моментом, зарабатывает миллионы и учиться не собирается. Вот и певица Теона Контридзе высказалась на счет «Музыкалити»: «Это был не конфликт поколений. Это был конфликт образования с отсутствием образования, отказом от него, обесцениваем. Это совершенно другой конфликт. Конфликт поколений – это, когда не совпадают вкусы».

Тем временем, у Долиной растет число подписчиков на недавно созданную страницу в инстаграме. А тем временем подписчики провоцируют Валю Карнавал сходить 25 апреля на концерт Ларисы Долиной, который пройдет при участии джазового оркестра Игоря Бутмана и в сопровождении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.