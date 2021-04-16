В связи с пандемией коронавируса безопасность и связанные с ней технологии стали главным трендом при проведении мероприятий в 2021 году. 23 апреля в 55 павильоне ВДНХ состоится форум «Организация событий, Новая нормальность»

Современное оборудование, искусственный интеллект, технологии позволяют сделать процесс участия в мероприятии комфортнее и при этом формируют огромный объем информации, используя который, организатор повышает качество и безопасность своих проектов.

Благодаря современным технологиям удается не только минимизировать заражение и распространение инфекций, но и даже расширить аудиторию мероприятий: параллельно с развитием технологий безопасного проведения очных событий сформировался и уже занял прочные позиции мультимедийный подход к проведению мероприятий даже на самом высоком уровне.

В работе сессии «Современные технологии для мероприятий: Инструкция по применению» примут участие: директор по развитию СУМ 1 Олег Ходько, президент ГК «Соцзащита» Максим Сухарев, руководитель отдела маркетинга подразделения лабораторной диагностики Abbott Ирина Стяжкина, генеральный директор компании «Groteck» Андрей Мирошки, CEO Epomap Евгения Мануковская.

Эксперты обсудят, как изменились мероприятия в 2021 году, какую роль в этом играют технологии, и как обеспечить безопасность событий, не жертвуя качеством и размером аудитории.

Регистрация участников доступна по ссылке.