На Красной поляне открыли обновленную Алею Славы олимпийцев

Вместо звезд на аллее появились медали, символизирующие победы легенд российского спорта. Фото: sochi.ru

Сочи, а точнее Красная поляна напомнила, у кого в России статус олимпийской столицы страны. На курорте «Роза Хутор» была обновлена Звездная аллея легенд российского спорта. Новую аллею открывал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На ней появилось и имя четырехкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях.

«Преемственность поколений в спорте очень важна, и эта Аллея поможет поддерживать наши победные традиции, - сказал Поздняков на церемонии открытия - Сегодня здесь открылись барельефы наших звёзд в прошлом. Мы гордимся успехами наших предшественников, наших сегодняшних спортсменов, которые выступают на различных стартах и готовятся к главному старту — ОИ в Токио. Уверен, мы будем гордиться успехами наших юных спортсменов».

Звездная аллея на курорте «Роза Хутор» была создана еще в феврале 2015 года, ровно через год после окончания Олимпийских зимних игр в Сочи. Здесь появились именные звезды прославленной конькобежки Лидии Скобликовой, а так же фигуристов Ирины Родниной и Александра Зайцева и биатлонистки Светланы Ишмуратовой. Звездная аллея год за годом обновлялась, на ней были увековечены имена других легендарных спортсменов. Но за несколько звезды на алее потускнели, и стали почти невидны.

Новую аллею открывал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: sochi.ru

И тогда организаторы решили перенеси аллею с мостовой на перилла набережной Мзымты. Но теперь вместо звезд появились медали, символизирующие победы легенд российского спорта. Автором творческой концепции стал художник и скульптор Филипп Рукавишников. На золотых медалях в окружении оливковых ветвей изображены сами олимпийцы, а так же их имена и спортивны титулами в окружении оливковых ветвей.

Всего на аллее установлено 25 барельефов. C каждой именной медалью олимпийского чемпиона размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о спортивной биографии олимпийца и его достижениях.