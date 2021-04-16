Перенос выплат для пенсионеров происходит каждый год из-за графика работы почты.
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Перенос выплат для пенсионеров происходит каждый год. Это связано с тем, что в праздничные дни ни банки, ни почтовые отделения не работают. Поэтому они исполняют свои обязательства перед пенсионерами заранее.
Это традиционное опережение графика. Оно производится каждый год – перед январскими и перед майскими праздниками. В эти периоды выплаты переносятся на конец декабря или конец апреля.
Напомним, сейчас большинство пенсионеров получают деньги на банковские карты. Второй по популярности способ – через «Почту России». Обычно это происходит в первой половине месяца. Но деньги выдают траншами, чтобы не перегружать ни банковскую систему, ни почтальонов. То есть, кто-то получает 1-го числа каждого месяца, кто-то – 3-го, а кто-то – 8-го. Как сообщает портал PPT.RU, график выплат уже известен.
- При обычной дате выплаты с 1-го по 4-е число - это 30 апреля 2021 года;
- При обычной дате выплаты с 5-го по 7-е число - по стандартному графику;
- При обычной дате выплаты с 8-го по 10-го число – 6 - 7 мая 2021 года;
- После 11 мая выплаты будут идти по обычному графику.
Как правило, этот график действует и для банков, и для почтовых отделений. Но в каждом регионе могут быть свои отличия. Поэтому о конкретной дате поступления пенсии нужно узнавать в местном отделении ПФР. Сообщение об этом должно быть опубликовано в ближайшие дни.
По примерным расчетам экспертов, получить деньги досрочно смогут более 50% пенсионеров. Всего в России их около 40 млн.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Каким образом россияне получают пенсии:
66% - на банковские карты
30% - через отделения почты
4% - через доставочные организации
По данным ПФР за 2019 год.