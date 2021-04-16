Перенос выплат для пенсионеров происходит каждый год из-за графика работы почты. Фото: Shutterstock

Перенос выплат для пенсионеров происходит каждый год. Это связано с тем, что в праздничные дни ни банки, ни почтовые отделения не работают. Поэтому они исполняют свои обязательства перед пенсионерами заранее.

Это традиционное опережение графика. Оно производится каждый год – перед январскими и перед майскими праздниками. В эти периоды выплаты переносятся на конец декабря или конец апреля.

Напомним, сейчас большинство пенсионеров получают деньги на банковские карты. Второй по популярности способ – через «Почту России». Обычно это происходит в первой половине месяца. Но деньги выдают траншами, чтобы не перегружать ни банковскую систему, ни почтальонов. То есть, кто-то получает 1-го числа каждого месяца, кто-то – 3-го, а кто-то – 8-го. Как сообщает портал PPT.RU, график выплат уже известен.

- При обычной дате выплаты с 1-го по 4-е число - это 30 апреля 2021 года;

- При обычной дате выплаты с 5-го по 7-е число - по стандартному графику;

- При обычной дате выплаты с 8-го по 10-го число – 6 - 7 мая 2021 года;

- После 11 мая выплаты будут идти по обычному графику.

Как правило, этот график действует и для банков, и для почтовых отделений. Но в каждом регионе могут быть свои отличия. Поэтому о конкретной дате поступления пенсии нужно узнавать в местном отделении ПФР. Сообщение об этом должно быть опубликовано в ближайшие дни.

По примерным расчетам экспертов, получить деньги досрочно смогут более 50% пенсионеров. Всего в России их около 40 млн.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Каким образом россияне получают пенсии:

66% - на банковские карты

30% - через отделения почты

4% - через доставочные организации

По данным ПФР за 2019 год.