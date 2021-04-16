Применение трав и ароматических масел при заболевании желудочно-кишечного тракта

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- Растения окружают нас постоянно, не только в аптеке, но и в магазине, и когда мы выходим на улицу — где угодно, - говорит кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины Российского университета дружбы народов, известный врач-фитотерапевт Елена Корсун. В каких случаях и чем могут помочь растительные препараты пожилым людям, эксперт рассказала на лекции в рамках интерактивной школы по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету», которую организовала «Комсомолка» вместе с АНО «Ноосфера».

РАСТЕНИЯ-СПАЗМОЛИТИКИ: ПРОТИВ БОЛИ И ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Одна из распространенных проблем в старшем возрасте — нарушения в работе пищеварительной системы. Помимо прочих неприятных симптомов зачастую это выражается в болях разного характера — от сильных приступов до мучительной ноющей боли, ощущения тяжести и т.д.

Елена Корсун, заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины Российского Университета Дружбы Народов

- Если речь не идет о ситуациях, когда требуется скорая помощь (парализующая боль, кровотечения), то при обострении холецистита, незначительных болях в поджелудочной железе, болях в желудке мы используем спазмолитические растения, - поясняет Елена Корсун. - Они ценны тем, что уменьшают спазмы. Причем, не только мышечной оболочки, но и сосудов. А значит, они будут восстанавливать кровообращение и защитные факторы слизистых оболочек, образование слизи, например.

Спазмолитические растения помогают также при циститах, мочекаменной, желчнокаменной болезни и даже при болях в голове.

К таким растения относятся: ромашка, лапчатка гусиная, подорожник, мята, мелисса, душица, чабрец, чистотел.

«Эти растения очень мягкие и очень безопасные, - рассказывает врач-фитотерапевт. - Ромашка обладает обволакивающим действием, успокаивает нервную систему. А мы знаем, что очень часто боли в желудке связаны со спазмом сосудов мозга. И нужно, конечно, повышать стрессоустойчивость. В этом помогут мята, мелисса, душица и чабрец. Эти растения также противомикробные. Что тоже очень ценно, потому что масса заболеваний связана с микробными, вирусными инфекциями».

ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЙ И ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ

- К прекрасным противовоспалительным растениям относятся зверобой, солодка, - говорит эксперт. - Есть также растения, устраняющие застой желчи, который часто встречается у пожилых людей. Так происходит, поскольку моторика, мускулатура истощается, и все замедляется. В таких случаях мы назначаем дягиль, кукурузные рыльца и дополнительно – ромашку и календулу, - говорит врач.

Для регенерации — восстановления слизистой желудка и кишечника подходят лабазник, солодка, ромашка, зверобой. «Противорецидивные курсы повторяем два раза в год, весной и осенью, по 1,5-2 месяца. А первый курс может быть длительный – 3-4 месяца. Столько времени требуется, чтобы в итоге человек: теперь я могу есть кислые или свежие овощи, мясо, и пища у меня не стоит в желудке или, наоборот, нет диареи», - поясняет Елена Корсун.

ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ: ПРОТИВ ТРОМБОВ И ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА

- Мы очень любим такое растение, как таволга (лабазник), - продолжает Елена Владимировна. - Это растение разжижает кровь, как и донник, что очень важно для людей со склонностью к тромбообразованию. Кроме того, таволга – антигипоксант, а значит, мозг будет работать лучше, память будет лучше, почки будут работать лучше и печенка – органы, которые с возрастом значительно изменяются.

Кроме того сердечникам подойдут мята, душица, репешок – прекрасное растение, снижающее повышенный уровень холестерина.

- С возрастом у человека стареют сосуды, мышцы. Значит, стареет и мозг, и сердце, и почки, кишечник. Растения с капилляроукрепляющими свойствами – основа фитотерапии, поскольку все зависит от нашего кровоснабжения, - поясняет врач. - Мы рекомендуем представителям старшего поколения чабрец, календулу, хвою ели, сосны, пихты.

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Как правильно принимать растительные препараты

- Чтобы не было обострений гастрита на фоне приема растений, обычно любые сборы мы назначаем после еды, - поясняет Елена Корсун. - Только овес, алтей или лен мы можем давать натощак. А все остальные растения – после еды.

Врачи-фитотерапевты очень любят мяту.

- Она является корректором вкуса, расширяет сосуды, - поясняет эксперт. - Если сбор содержит мяту, ментол, то после того, как вы выпили глоток, сразу проглатывать не нужно — откройте рот и подышите им. Тогда холодовые рецепторы от ментола будут возбуждаться, и рефлекторно произойдет расширение сосудов сердца. Это даст успокаивающее действие.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

Проект Интерактивная школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету» организован редакцией «КП» совместно с АНО «Ноосфера» на средства гранта, предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках конкурса «Москва-добрый город», сайт проекта — www.травыздоровья.рф