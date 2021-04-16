Водитель резидента Comedy Club Гавра подрался с таксистом в центре Москвы

По предварительной информации, сам Гавр узнал о драке из интернета, в этот момент в машине его не было. Фото: YouTube

В соцсетях сегодня появилось видео с дракой прямо посреди Кутузовского проспекта в Москве дерутся водители. После недолгой «толкучки» один хватает другого и швыряет на асфальт - на то место, где только что машина проехала. Какое-то время они еще валяются, осыпая друг друга ударами. Потом запись обрывается. Но человек в голубой рубашке, судя по всему, победил.

Очевидцы рассказали, что дрались водитель «БМВ» и таксист (его «Шкода» стояла на обочине). Причиной конфликта стала словесная перепалка на дороге.

Позже стало известно, что «БМВ» принадлежит известному в прошлом резиденту Comedy Club Гавриилу «Гавру» Гордееву, а человек в голубой рубашке - его личный водитель. По предварительной информации, сам Гавр узнал о драке из интернета, в этот момент в машине его не было. Он заявил, что уволит водителя-драчуна.

При этом, как стало известно «Комсомольской Правде», в московскую полицию пока не поступало ни заявлений об избиении на дороге, ни телефонограмм о доставленных пострадавших.

- Мы сейчас изучаем видеозапись, которая появилась в интернете. Идет поиск очевидцев конфликта. Проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Напомним, 38-летний Гавриил Гордеев в 2006-2012 годах был резидентом Comedy Club. Затем перешел на руководящие должности - был генеральным продюсером Comedy Radio, директором канала ТНТ4, креативным директором «Матч ТВ». С 2021 года - член совета директоров «Русской медиагруппы» (в этот холдинг входят несколько радиостанций, включая «Русское Радио», MAXIMUM и «Хит FM», а также телеканал RU.TV).