Глава Архангельской области Александр Цыбульский: В России необходимо увеличить объемы восстановления лесов

Губернатор Александр Цыбульский поделился своими предложениями по развитию лесной отрасли на заседании рабочей группы Совета Федерации РФ. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Объемы лесовосстановления в России должны быть увеличены, считает губернатор Александр Цыбульский. Своими предложениями по развитию лесной отрасли глава Архангельской области поделился во время профильной заседания рабочей группы Совета Федерации РФ. Совещание по вопросам совершенствования лесного законодательства с участием председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко прошло 16 апреля в Вологде.

По мнению Александра Цыбульского, качественное и эффективное восстановление лесов – это важнейшая задача для всех регионов, в которых ведутся лесозаготовки. Объемы производства с каждым годом растут, и эти потери необходимо восполнять. Для этого нужно развивать питомники и оказывать им государственную поддержку. Сейчас в Архангельской области саженцы выращивают в 17 питомниках. В 2020 году в Поморье были проведены лесовосстановительные работы на площади в 74 тысячи гектаров.

— Мы выполнили показатели федерального проекта. И при этом понимаем, что лесозаготовительная отрасль развивается, а значит, объемы выращивания саженцев необходимо увеличивать, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Ежегодно в Архангельской области с учетом ее природно-климатических условий выращивается восемь – девять миллионов сеянцев с закрытой корневой системой. Но этого количества в ближайшее время нам может не хватить.

Глава Архангельской области предложил разработать порядок привлечения бюджетных средств на развитие питомников. По его мнению, для этого можно использовать механизм государственно-частного партнерства. Такие предприятия в Поморье уже есть.

- На юге области в год у нас выращивают до двадцати миллионов саженцев с закрытой корневой системой. И мы потенциально готовы сегодня решить вопрос о выделении земли для производства до сорока миллионов саженцев, став донором посадочного материала для других регионов, – отметил Александр Цыбульский.

Губернатор также предложил создать федеральную информационную систему лесного комплекса России и ускорить работы по актуализации лесного реестра. Эти меры должны лечь в основу цифровой трансформации всей лесной отрасли страны. По словам Цыбульского, Архангельская область готова поделиться опытом, который сформируется в процессе реализации разработанной в регионе комплексной программы по лесоустройству.