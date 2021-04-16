Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Социальные услуги – не подарок бюрократов, а право людей

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Очередное заседание Госсовета, одним из спикеров на котором был губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посвящалось теме, напрямую касающейся миллионов российских граждан. Речь шла о качестве государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

В этот раз совещание прошло при участии специалистов Агентства Стратегических инициатив и членов правительства.

Основной акцент выделил сам президент Путин, потребовав внедрить такие стандарты обслуживания населения, чтобы не только улучшить качество услуг, но и сделать их доступными, комфортными, чтобы сам процесс оформления не превращался для соискателя в хождение по бюрократическим мукам.

- Андрей Сергеевич, для многих, может быть, неожиданно, что АСИ (Агентство стратегических инициатив), созданное Владимиром Владимировичем 10 лет назад, превратилось в некое ведомство, которому даже поручают общенациональные социальные проблемы решать.

- АСИ всегда давали большие, важные поручения. Просто раньше это касалось больше предпринимательских инициатив, каких-то проектов, связанных с современными технологиями. Новый руководитель АСИ Светлана Витальевна Чупшева (ну, как новый, она уже 4 года руководит) очень серьезно относится к социальным вопросам.

Год назад на Наблюдательном совете президент дал ей поручение заняться этими проблемами вплотную. Результаты работы были представлены на совместном заседании президиума Госсовета и Наблюдательного совета АСИ.

- Но там не столько итоги были подведены, сколько новые задачи поставлены, определены основные направления деятельности АСИ. Президент обрушил (в хорошем смысле) на Агентство массу задач. Я к вам обращаюсь как экс-руководителю этого образования, который по-прежнему за него болеет: потянет оно?

- Безусловно, я уверен, что АСИ со всеми задачами справится. Тем более, что решать их должны совместно с региональными властями. Госсовет – это орган, где присутствуют все губернаторы. И прежде, чем брать на себя ответственность, Светлана Витальевна очень подробно вчера с губернаторами тему отрабатывала.

Вспомните, очень важные решения принимает наш президент в последние полтора-два года по поддержке малообеспеченных семей. Это выплаты на детей, увеличение материнского капитала. То есть с точки зрения денег все делается, но очень важно, чтобы на местах, когда люди приходят за поддержкой, им не хамили, их не гоняли по кабинетам. Это право граждан, а не подарок от местных чиновников.

Поэтому особый акцент на Госсовете был сделан на качестве услуг, на вопросах удобства, комфорта и так далее. Нужно внедрить в практику лучшие стандарты социального обслуживания. Разрушить все бюрократические барьеры, которые граждане вынуждены преодолевать, чтобы получить ту или иную помощь от государства. Кстати, многие люди не получают положенную им поддержку порой не только потому, что не знают своих прав, а именно из-за сложной бюрократической процедуры.

- Например?

- Например, ситуация, о которой я президенту рассказывал.

Есть в семье лежачий больной. Понимаете, это не только для больного мучительная ситуация, но и для его семьи. Ведь родственники буквально привязаны к больному, они должны о нем заботиться каждый день. Они не могут никуда уехать, у них нет отпусков и выходных.

И вот представьте, что по нормативным документам нужно было вот этому лежачему больному оформить 4 справки в разных местах, а еще кучу подписей поставить на бланках. Да еще шесть бумажек собрать! Это больной, для которого и встать с кровати – тяжкая задача! То есть он, для того чтобы получить социальные услуги, должен был встать и куда-то пойти. На это уходила масса времени и сил. Порой и за 20 дней люди не успевали оформить все бумаги.

Мы в своем регионе упростили процедуру настолько, что документы можно оформить всего за три дня. Причем, все необходимое делает соцработник. Об этом и шла речь на заседании Госсовета. Нужно уходить от лишней бюрократии.

- Да, уход за больным – тяжелый труд. А ведь родственники еще и трудиться должны, на жизнь зарабатывать.

- Сейчас появилась возможность оформить дополнительную материальную поддержку по долговременному уходу за больным. Можно нанять приходящую сиделку, чтобы она помогала родственникам, заменяла их, когда им нужно отлучиться. При этом больной или пожилой человек остается дома, его не забирают в дом престарелых, он в своих стенах, с родными и близкими. Хорошее же дело.

-Но в таком случае надо менять или корректировать многие действующие законы, не так ли?

- Безусловно. Когда мы занимались проблемами ведения бизнеса, пришлось менять многие законы. И в сфере социальной помощи придется поработать с нормативными документами на федеральном уровне.

- Ну, вы замахнулись, можно сказать, на святое…Бюрократия бессмертна.

- И все же я абсолютно уверен, что задача - вполне выполнимая.

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