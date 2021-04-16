Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Евгения Медведева с прошлой осени снова тренируется в "Хрустальном" в группе у Этери Тутберидзе. 21-летняя звездная российская спортсменка, правда, пока что не выступает по причине травм. Однако уже регулярно появляется на ледовых шоу команды Тутберидзе в разных городах России.

В пятницу, 16 апреля, Женя побывала в гостях на эфире шоу "Comedy Club". Она с ведущими поговорила на четырех языках. Среди кроме русского - японский, английский и даже армянский. Когда же у нее спросили по поводу книги, которую она хочет написать, то Женя поведала детали автобиографии:

- Я к 16 годам уже много чего в этом мире повидала, что уже на тот момент можно было пару глав написать. Очень хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Мне посчастливилось на них съездить. Было очень необычно, - сказала Женя.

Фигуристка уверена, что готова поведать интересные истории и впечатления от своего участия в Олимпиаде. А в 2018 году Медведева была в составе российской команды, заняв второе место в личном зачете. Победу тогда в Пхенчхане одержала Алина Загитова.

- И, насколько я знаю, каждые Олимпийские игры проходят по-своему, и у каждого человека свои впечатления. Думаю, что очень много чего интересного и нового я смогу рассказать хотя бы об этом.

Напомним, что 21-летняя Евгения Медведева является чемпионкой мира 2016, 2017 годов. В 2019 году Женя была третьей на ЧМ в японской Сайтаме - победа тогда досталась Алине Загитовой. В активе у фигуристки Медведевой - еще три медали на чемпионатах Европы. В 2016 и 2017 годах она была лучше, а на ЧЕ-2018 в Москве Евгения стала второй, уступив Алине Загитовой.