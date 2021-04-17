В Эстонии выпустили на свободу осужденного на пожизненный срок еще при СССР

Олег Пятницкий в 2012 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тартуский окружной суд принял решение об условно-досрочном освобождении 61-летнего Олега Пятницкого, осужденного на пожизненное заключение в связи с тяжестью совершенных им преступлений. По мнению суда, мужчина больше не представляет опасности для общества.

Тюремный срок Пятницкого начался с мая 1983 года – тогда Верховный суд Эстонской ССР приговорил его к четырем годам заключения за грабеж, сообщает bbc.

Уже отбывая срок, молодой тогда еще человек, был признан виновным в хулиганстве, изнасиловании и убийстве другого заключенного. За это ему добавили еще 15 лет. Через семь лет, в 1992 году, Пятницкий вновь убил сокамерника. На этот раз его приговорили к смертной казни, однако год спустя заменили наказание на пожизненное заключение.

Еще через 10 лет мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений еще одному заключенному и добавили 9 лет тюрьмы, хотя на общий пожизненный срок это не повлияло.

За 38 лет, проведенных в неволе, Пятницкий неоднократно подавал ходатайства на освобождение по УДО, а два года назад просил президента Эстонии о помиловании, но в связи с тяжестью совершенных им преступлений всегда получал отказ.

Теперь же суд решил, что мужчина больше не представляет угрозы для общества, а риск рецидива минимален, поскольку он «встал на путь исправления, занимался трудом и выучил эстонский язык».

Пятницкий выйдет на свободу с семилетним испытательным сроком, в течение которого может быть возвращен в тюрьму для дальнейшего отбытия пожизненного заключения.