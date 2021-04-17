"Хотел жениться и обманул": На британского принца Гарри подали в суд в Индии

Жительница Индии уверяет, что на месте Меган должна была быть она Фото: REUTERS

Жительница Индии Палвиндер Каур обратилась в суд с требованием призвать к ответу принца Гарри и заставить его выполнить обещание жениться на ней. С особой королевской крови девушка якобы познакомилась в соцсети.

По утверждению обманутой девушки, принц связался с ней сам и предложил выйти замуж. Обрадованная невеста даже отправила сообщение о помолвке отцу жениха, принцу Чарльзу. Правда ответа от будущего родственника так и не получила.

Когда же «принц» от своего обещания отказался, влюбленная девушка обратилась в суд с просьбой дать указание полиции арестовать неверного и заставить его жениться на ней без дальнейших проволочек.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что рассказ обманутой невесты - не более чем ее мечты, а также выяснил, что индийский «принц Гарри» общался со своей возлюбленной из деревенского интернет-кафе в индийской штате Пенджаб.

В суде допустили, что обман мог преследовать корыстные намерения.