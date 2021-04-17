Смартфоны и солнечные лучи: косметолог рассказала, что старит женщину заметнее всего

Солнечных ванн должно быть в меру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если за кожей лица стараются ухаживать в первую очередь, то про шею часто забывают или оставляют «на потом». Именно поэтому при общей ухоженности возраст женщины чаще всего выдает именно эта часть тела.

Все замечали, что шея бывает очень разной формы - от изящной лебединой до короткой и широкой.

- Да, форма шеи бывает очень разной, - говорит врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова из Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук. - Ее внешний вид зависит от пола, возраста, конституции, строения нижней челюсти, состояния подкожной клетчатки, а также патологии щитовидной железы. Есть еще одна важная деталь — шея не потеет, то есть сальных и потовых желез тут довольно мало, и они находятся далеко друг от друга, поэтому коже шеи не хватает природного увлажнения. Подкожно-жировая клетчатка здесь очень скудная и рыхлая.

Факторы, влияющие на старение шеи

1. Постоянное воздействие солнца.

А также пренебрежение защитой от солнца быстро приводят к фотостарению кожи, ее истончению и пигментации.

2. Любовь к смартфонам.

Основа красоты шеи — подкожная мышца (платизма). Ее пучки простираются от верхней части грудной клетки до нижней челюсти, огибая ее край. Природная нагрузка у этой мышцы минимальная, «прокачать» ее не удастся. А вот привычка подолгу сидеть, наклонив голову (беда «поколения смартфонов»), приводит к дополнительному углублению морщин шеи.

Эти морщины еще называют кольца Венеры. Несмотря на романтичное название именно они выдают возраст.

3. Генетика.

Кольца Венеры у некоторых людей могут быть видны с довольно раннего возраста (из-за генетической особенности строения мышцы). Но со временем и вследствие утолщения подкожно-жировой клетчатки постепенно углубляются и становятся заметнее.

4. Возраст.

В старшем возрасте возникает другая анатомическая проблема — отдельные волокна мышцы платизмы разволокняются, приходят в напряженное состояние (гипертонус) и становятся особенно выраженными. И проявляются в виде длинных вертикальных тяжей, при разговоре и повороте головы. Часто такие изменения часто сопровождаются провисанием подподбородочной области.

Увлажняй шею смолоду

За кожей шеи нужен постоянный своевременный уход. Не стоит забывать об увлажняющих кремах и сыворотках, питательных масках, профессиональных уходовых процедурах и обязательно надо использовать крем с высокой степенью защиты от солнца. Конечно, есть и косметологические процедуры. Но важно помнить — кожа шеи нежная и чувствительная, поэтому важно обсудить с врачом-косметологом все показания и противопоказания.

- Обычно профессиональный базовый уход включает в себя биоревитализацию (как правило, курс состоит из 4-5 процедур с интервалом в 2-3 недели) и периодические инъекции ботулотоксина, так называемый «лифтинг Нефертити», - рассказывает врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова. - Последний способен значительно ослабить мышцы-депрессоры, избыточная активность которых с возрастом приводит к «угрюмому» выражению лица, а также провисанию подбородка и шеи. Такие поддерживающие инъекции в среднем один раз в 6-8 месяцев окажут профилактику старения структур нижней трети лица и шеи. Разумеется, есть и другие процедуры, которые вам могут порекомендовать в зависимости от структуры кожи и степени возрастных изменений, а также состояния здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После каких антигистаминных нельзя за руль и помогают ли сорбенты: ответы на самые насущные вопросы аллергиков

Известная телеведущая Елена Малышева и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус разобрали мифы и правду об аллергии (подробнее)