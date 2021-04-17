Юнна Мориц: А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- ...Юнна Петровна, стихотворение такое, что его надо прямо сейчас ставить.

- Какое ты хочешь?

- Про Донбасс и базы НАТО.

- «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом»?

- Ну, конечно.

- Это замечательные стихи, Саша. Потому что там (в Донбассе. - А.Г.) все сейчас живут, как птички на вулкане. И я все время переписываюсь (Юнна Петровна называет несколько известных имён. - А.Г.), и это серьезное дело.

Мы ведь не лозунги пишем, мы, действительно, страдаем, потому что это - наши человеки.

- А вы знаете, там наш журналист Дима Стешин, он прислал репортаж, что в Донбассе скоро будет миллион граждан России, то есть - жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

- Вот и замечательно.

... Там удивительная поэзия, прекрасная наука, замечательная медицина, там лечат людей, которые даже попали в плен, и стреляют и убивают народ восставшего Донбасса. Их лечат человеческим образом - честные, прекрасные человеки.

И главное свойство этих людей, которые там живут, на Донбассе, - то, что у них нет ампутации, кастрации совести, которая уже наблюдается у тех, кто их бомбит, громит и убивает. Только при полной ампутации и кастрации совести можно продолжать убивать детей на Донбассе. И при этом никакие представители ЕС не могут как бы пройти, потому что они боятся, потому что стреляют.

Но при этом они не пишут, что стреляют не со стороны Донбасса, а со стороны Украины, и санкции валят на Россию, хотя стреляют со стороны Украины. Но это же уже полное безобразие.

- Согласен абсолютно.

- Ведь это дальше терпеть просто невозможно. Стреляет Украина, убивает Украина, убивают людей Донбасса, но при этом санкции валят на Россию.

Я когда-то с ужасом прочла, что дрессируют собак охотничьих на медведя. Медведя заковывают в цепи и на него натравливают собак, и так их дрессируют. Но это же такой кошмар творится сейчас.

- Но мы не сдадимся.

- Нет, мы не сдадимся никогда.

Я каждый день ставлю стихи о Донбассе. (Речь о соцсетях и об официальном сайте Юнны Мориц. - А.Г.)

Причем - я пишу новые, ставлю старые, опять пишу новые. И люди там благодарят… Ну, как бы тебе сказать? Они просто благодарят, рыдая от счастья, что такая есть подмога, и что живет человек, который тратит свой талант, свое чувство, свое страдание, свою боль на эту подмогу. Люди очень благодарны.

- Спасибо вам, Юнна Петровна. Я постараюсь на этот раз без всяких ошибок. (Они были допущены, но потом - исправлены, в одном из недавних интервью Юнны Мориц. - А.Г.) Вы меня простите.

- Да, постарайся...

* * *

А не надо грозным басом

Разговаривать с Донбассом,

Там не будет базы НАТО,

Это - всё, что видеть надо.

Там Бессмертный Полк Детей,

Он - превыше всех властей,

Убивать которым надо,

Чтобы двигать базы НАТО.

Полк Бессмертный на Донбассе,

Он - бессмертней денег в кассе,

Убивать которой надо,

Чтобы двигать базы НАТО.

Базы НАТО - это власть,

Убивающая всласть, -

Но Бессмертный Полк Детей,

Он - превыше всех властей,

Что копали Бабий Яр,

А теперь творят кошмар:

Гитлерячье мракобесье

Жжёт людей живьём в Одессе,

Мракобесье гитлерячье

По Донбассу бьёт!.. Иначе

Не продвинуть базы НАТО, -

Это знанье видеть надо!

Видеть надо это знанье,

Видеть всех времён глазами,

Где Донбасса растерзанье -

Базы натовское знамя.

Надо видеть знанье это,

Где другого нет ответа:

Там не будет базы НАТО, -

Это - всё, что видеть надо.

Юнна Мориц.

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