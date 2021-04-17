Михаил Боярский — о призовой тройке РПЛ: «Зенит» будет первым, а «Спартак» - только третьим»

Знаменитый болельщик «Зенита», актёр театра и кино Михаил Боярский прокомментировал тяжёлую ничью в краснодарском матче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Краснодар» и «Зенит» оправдали афишу центрального матча тура и подарили поклонникам российского футбола настоящий экшен триллер. «Краснодар» сумел быстро открыть счёт в матче и уйти на перерыв с преимуществом. А петербуржцы мобилизовались только при счёте 2:0. Как итог — закономерная ничья — 2:2.

Знаменитый болельщик «Зенита», актёр театра и кино Михаил Боярский прокомментировал тяжёлую ничью в краснодарском матче. По словам артиста, конечный счёт разошёлся с его ожиданиями.

— Не получилось досрочно завоевать золотые медали. «Краснодар» забил два гола, которые, к счастью, «Зениту» удалось отыграть. Мне показалось, что «Краснодар» сегодня превзошёл и себя, и «Зенит». Поэтому ничья «Зенита» — это не победа. «Зенит» начал игру вяло. Первая же атака «Краснодара» была результативной, а мы катали мяч. Такое ощущение, что они разминались. Не очень понимаю, как так можно начать почти золотой матч. Но стоит отметить Азмуна, который как всегда был на высоте. Ну и конечно Мостовой забил потрясающий гол. «Зенит» первый, «Краснодар» — 11-й, логично было ожидать, что они сравняют. Но я ждал большего, — прокомментировал kp.ru игру Боярский.

Актёр уверен, что ничья в «Краснодаре» никак не повлияет на чемпионский ход команды из Санкт-Петербурга. Также Боярский рассказал, кто из команд-преследователей ближе ко второй строчке турнирной таблицы.

— Они смогут довести до победного сезон, конечно. Уже никто не сможет их догнать. «Локомотив» отстаёт на шесть очков, вот они и будут на втором месте, а «Зенит» на первом. А «Спартак» проиграет опять, у них практически нет мотивации, — предположил актёр.