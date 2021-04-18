"Спартак" готов биться с "Уфой". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" по весне выглядел очень мощно. Однако после серии побед в прошлые выходные команду Тедеско остановил "Локомотив" Марко Николича. И после того, как "Локо" обыграл "Ростов" 4:1, то "красно-белым" надо постараться в домашнем поединке с "Уфой". Ведь три очка в нем - не просто победа. Можно сократить до 5 очков отставание от "Зенита", кроме того, что обойти "Локомотив". Ведь клуб под началом Тедеско справился с "Динамо", разгромил "Краснодар", "Урал". А в Ростове-на-Дону выиграли 3:2, что произошло впервые с декабря 2013 года. Что будет в матче Спартак - Уфа?

Последняя победа "Спартака" над "Уфой" случилась 12 мая 2019 года. После этого - две ничьи и 1 поражение. В первом круге москвичи сыграли вничью 1:1 в столице Башкирии. В целом же, история встреч в чемпионате России красноречива. 4 победы у "Спартака", 4 ничьи и 5 успешных матчей "Уфы". Это ли не гроза Тушино?

"Спартак" сыграет дома после серии выездных встреч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весенний ход "Спартака", даже несмотря на поражение от "Локо", дает пищу для размышлений. Коэффициенты букмекеров говорят о том, что Спартак победит уфимцев довольно легко. Прогноз на матч Спартак - Уфа - победа "Спартака" с разницей минимум в два гола. Посмотреть игру можно будет на телеканале Матч Премьер, начиная с 18:25 по московскому времени на 18 апреля 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.