Саперы работали 4 года: В чем Чехия обвиняет Россию

Российское посольство в Праге вскоре покинут 18 сотрудников. Фото: REUTERS

В субботу, 17 февраля, разразился международный скандал, связанный с Россией. Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе во Врбетице, в которых Прага теперь обвиняет российские спецслужбы.

«Комсомолка» припомнила о каком происшествии идет речь, ведь дело было аж 8 лет назад. Как пишет газета Lidovky, взрыв на складе в деревне Врбетица произошел в 2014 году, вернее это был не один взрыв, а два - с разницей 2 месяца. Первая авария произошла 16 октября, когда пострадал склад №16, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов и взрывчатых веществ, тогда погибли 2 человека. Второй инцидент произошел 3 декабря со складом №12, на котором находилось 98 тонн взрывчатки. Оба помещения арендовала компания Imex Group.

В результате взрывов вся территория складов оказалась усеяна боеприпасами. С учетом того, что саперы опасались повторения взрывов в любой момент, власти приняли решение перевезти от греха подальше все опасные материалы, что и было сделано в 2015 году. С 2016-го взрывотехники оцепили территорию хранилища и постепенно проводили его разминирование. О масштабах ЧП говорит то, что эта работа продолжалась аж до конца 2020-го.

Примечательно, что сразу после взрыва про теракт никто не говорил, а власти наоборот выдвинули в качестве основной версии халатность. Imex Group даже подала в суд на власти Чехии из-за заявления Андрея Бабиша, бывшего в 2014 году первым вице-премьером, который утверждал, что компания является «подозрительной». В делах фирмы обнаружились поставки оружия в ДР Конго, которые власти и сочли сомнительными.

Кроме того, в 2019 году шесть человек были признаны виновными в похищении оружия со складов во Врбетице, а еще раньше несколько чехов смогли избежать тюрьмы, так как их поймали только на «вывозе деактивированных мин», а не боевого оружия. Так что версия хищения теоретически должна была бы быть очевидной. Однако чешские власти, по какой-то причине решили иначе. В этом плане примечательна реакция местных жителей.

- Я не знаю, как я могу это прокомментировать, у меня есть еще вопросы о том, почему Врбетице должен быть таким интересным для России, - недоумевает мэр деревни Зденек Ховежак. - Это шок, за семь лет расследования я не заметил, чтобы где-то обсуждались версии о диверсии иностранных спецслужб.

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