«Копия мамочки»: Поклонники Заворотнюк в шоке от того, как изменилась ее дочь

Анна Заворотнюк очень похожа на свою знаменитую маму. Фото: инстаграм.

Анастасия Заворотюк исчезла из поля зрения поклонников два года назад, после того, как заболела раком. С тех пор актриса не появляется на публике и не ведет соцсети. Единственное связующее звено между ней и обожающими ее зрителями - дочь артистки Анна. 25-летняя девушка - активная пользовательница Инстаграма. Анна часто публикует снимки, на которых она все больше напоминает свою маму. Ее новая фотосессия и вовсе повергла поклонников в шок: на свежих фото она выглядит, как точная копия Анастасии Заворотнюк.

Анна изменила прическу, уложив волосы точь-в-точь как это делала ее мама в сериале «Моя прекрасная няня». Выложив снимки, девушка обратилась к фолловерам с вопросом, как они лечатся от аллергии. Анна пожаловалась, что с наступлением весны у нее началась аллергическая реакция.

- Так ждала весну, а она встретила меня аллергией, которой у меня, кстати, никогда не было. Что ж, я все равно очень рада ей, пусть и такому приходу, - призналась дочь Заворотнюк.

Ее подписчики немедленно обратили внимание на то, как поразительно Анна похожа на свою известную маму. Многие даже не поняли, что на фото снята дочь Заворотнюк, а не сама Анастасия.

«Сначала подумала, что это ваша мама! Нереально похожи!», «Копия мамы», «На мамочку так похожа», «Как вы на маму похожи», - пишут поклонники.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию, сейчас у нее наступила ремиссия. Анастасию поддерживают муж – Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года.

В Инстаграме дочь звезды Анна недавно рассказала, что ей нелегко справляться с грузом эмоций, обрушившихся на нее из-за болезни мамы. Девушка даже вынуждена была записаться к психологу. Консультации врача помогают ей сохранять душевное равновесие.

- Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели, - рассказывала Анна в Инстаграме. - Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу.