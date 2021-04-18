«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась «пятой точкой» в леопардовом бикини

Настя Каменских отправилась в Мексику. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских в Инстаграме поделилась новым снимком, запечатлевшим ее на пляже в Мексике. Артистка отдыхает на популярном курорте Тулум. На фото 33-летняя певица позирует в откровенном леопардовом бикини. Купальник подчеркнул эффектные формы звезды, в том числе пышные ягодицы. «Попа как у Ким», - напомнили поклонники в комментариях название одного из хитов Каменских, сравнив ее прелести со знаменитой «пятой точкой» американской модели Ким Кардашьян.

«Невероятная женщина», «Чистый секс», «Какие ноги! Восторг!», «Тропическая красотка», «Идеал для любого мужчины», – пишут интернет-пользователи в комментариях.

В Мексику Настя прилетела не только для отдыха, но и для работы. На курорте, расположенном на берегу океана, певица снимается в реалити-шоу. Вместе с Каменских в сериале "Девочки рулят" принимает участие мама звезды Лидия Петровна и лучшая подруга артистки Анна Андрийчук. Женская компания отправилась на живописный мексиканский курорт в сопровождении съемочной группы.

В Инстаграме Каменких регулярно делится пляжными снимками, в том числе и фотографиями в бикини. При этом Настя не скрывает, что до сих пор получает от хейтеров массу негативных комментариев по поводу своей фигуры. Стоит певице хоть чуть-чуть поправиться, ее тут же подозревают в беременности.

- Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть, - написала как-то Каменских на своей странице в соцсети.

Настя не скрывает, что до сих пор получает от хейтеров массу негативных комментариев по поводу своей фигуры. Фото: Инстаграм.

Когда-то Настя была аппетитной девушкой с пышными формами. Когда вес певицы остановился на отметке в 80 кило, артистка решила: пора худеть. Настя села на диету, занялась спортом и в итоге избавилась от 20 лишних килограммов. При этом певица всегда призывает поклонников любить себя в любой форме.

- Я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим, - написала артистка в Инстаграме. - Главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому.