Предприниматель из Новой Зеландии основал компанию по выпуску необычных гробов

Предприниматель из Новой Зеландии Росс Холл открыл собственную фирму по производству нестандартных гробов. Фото: www.facebook.com/DyingArt

Предприниматель из Новой Зеландии Росс Холл открыл собственную фирму по производству нестандартных гробов.

Среди его произведений - парусная лодка, пожарная машина и даже гигантский пончик.

Собственно, началось все именно с гроба в виде пончика: его Холл изготовил для своего двоюродного брата Фила Маклина, скончавшегося на 69-м году от онкологического заболевания. При жизни Маклин обожал свежие пончики и даже считал себя в некотором роде экспертом – прибыв в своем автодоме в новый город, он первым делом покупал свежую выпечку и сравнивал ее с той, что ему удалось попробовать ранее.

Угасая от затяжной болезни, Маклин имел время подумать, какими бы хотел видеть свои похороны, сообщает apnews. Теперь его вдова бережно хранит в гараже гроб в виде пончика, поскольку тело усопшего супруга перед кремацией переложили в стандартный.

Росс Холл считает, что его творчество помогает людям пережить горечь утраты. Фото: www.facebook.com/DyingArt

Сам Холл считает, что помогает людям пережить боль от потери близкого человека:

– Они теперь думают, что это праздник жизни, а не торжество смерти. И они готовы отказаться от скучных условностей в пользу чего-то уникального.

Среди заказов, которые уже успела выполнить компания Холла, были гробы в виде шкатулки с драгоценностями, плитки шоколада, блоков конструктора Lego, пожарной машины. Самым сложным предприниматель назвал гроб в виде парусника – пришлось поломать голову над парусами и оснасткой.

Свой собственный уход из жизни Холл тоже решил обставить необычно: он завещал похоронить себя в леопардовых стрингах в прозрачном гробу. Дети креативного предпринимателя уже заявили, что провожать его в последний путь не придут.