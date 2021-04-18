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Здоровье18 апреля 2021 10:59

Постковидный синдром: известный пульмонолог рассказал, сколько людей повторно попадают в больницы после выписки

И какие «отголоски» перенесенной коронавирусной инфекции встречаются чаще всего по последним данным
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Процент повторно попадающих на больничные койки оказался очень высоким

Процент повторно попадающих на больничные койки оказался очень высоким

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Недавно опубликованы данные исследователей из Великобритании о том, какая доля людей, переболевших ковидом, вновь возвращается в больницы после выписки, - рассказал известный врач-пульмонолог, академик Российской академии наук, председатель правления Российского респираторного общества Александр Чучалин, выступая на онлайн-собрании РАН, посвященном реабилитации после COVID-19.

Процент повторно попадающих на больничные койки оказался очень высоким, отмечает эксперт: «Из каждых десяти человек в среднем трое (около 29%) снова нуждаются в госпитализации». Они страдают от нарушений здоровья, с которыми невозможно справиться в амбулаторных условиях. Люди оказываются в больнице, когда постковид дает у них очень серьезные осложнения, требующие именно стационарного лечения, непрерывного медицинского наблюдения и медпомощи в больничных условиях, подчеркнул академик Чучалин.

К сожалению, статистика показывает и немалую долю умерших от последствий ковида после выписки - около 12%.

Свои цифры обнародовал и один из центральных госпиталей США в Нью-Йорке. Там под наблюдением в течение трех месяцев находились более 11 тысяч больных с коронавирусной инфекцией. На повторную госпитализацию попали 15,5% выписанных пациентов. При этом одной из ведущих, причин, потребовавших возвращения в больничную палату, стали нарушения системы свертываемости крови после ковида, пояснил доктор Чучалин.

ОТ ВОСПАЛЕНИЯ СТЕНОК СОСУДОВ ДО ХРОНИЧЕСКОГО КОВИДА

Еще одна научная группа из США провела крупный международный онлайн-опрос, чтобы выяснить: какие симптомы чаще всего сохраняются у переболевших COVID-19. Участниками стали 3762 взрослых из 56 стран. Самое большое количество голосов набрал синдром хронической усталости - на него пожаловались 27% переболевших, привел итоговые данные Александр Чучалин. Из-за этого синдрома почти у одной трети людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушается концентрация внимания, ухудшается память и в целом значительно снижается работоспособность.

- В целом, если говорить о том, что происходит в организме человека после ковида, на особое место я поставил бы эндотелиит разных органов, в первую очередь сердца и головного мозга, - отметил академик. (Эндотелий это внутренняя выстилка кровеносных сосудов, отделяющая кровоток от более глубоких слоев сосудистой стенки. Эндолиит - воспаление внутренней стенки кровеносных сосудов тех или иных органов. - Ред.).

Также, по словам Чучалина, наиболее часто встречаются:

- синдром коагулопатии, то есть нарушения системы свертываемости крови,

- упомянутый синдром хронической усталости,

- хроническая гипоксемия (пониженное содержание кислорода в крови).

Кроме того, по всей вероятности, ковид все-таки может переходить в хроническую форму, считает академик Чучалин. «Уже есть больные, которые переносят COVID-19 и во второй, и в третий раз», - отметил пульмонолог.

ОПАСНАЯ ТРОЙКА: ТРИ ГЛАВНЫХ ФАКТОРА, УТЯЖЕЛЯЮЩИХ КОВИД

- На сегодня уже четко определились три главных фактора, которые утяжеляют течение коронавирусной инфекции, - рассказала на собрании РАН главный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина. - Это ожирение, гипертония и сахарный диабет.

К сожалению, и сами врачи, и пациенты зачастую недооценивают фактор избыточного веса, отметила врач. «Как показали наши наблюдения, по итогам опроса и осмотра врача при госпитализации пациентов с ожирением первоначально было зарегистрировано около 6%. А после измерения индекса массы тела и объема талии таких пациентов оказалось на самом деле в 6 раз больше, более 35%», - сообщила Драпкина.

Также главный терапевт привела российские данные о постковидном периоде у пациентов. Площадкой для наблюдения и анализа стали ковидные палаты Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. В течение 6 месяцев после выписки:

- повторная госпитализация потребовалась 11,6% пациентов,

- острый инфаркт миокарда отмечен менее, чем у одного процента (0,6%) выписанных,

- инсульт также менее, чем у одного процента (0,35%),

- летальный исход после выписки - 0,3% случаев.

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