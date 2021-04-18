"По улице слона водили": В Сочи и других российских городах отметили Всемирный день цирка

17 апреля в Сочи отметили День цирка. Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

"Ярко светит солнце над Парижем, но не радует оно простых парижан" - эта живущая в разных вариантах крылатая фраза из советского прошлого нашла на днях свое зеркальное отражение в Сочи. Город, обычно солнечный и теплый, внезапно оккупировали дожди и холода, однако лица сочинцев от радости прямо-таки светились. А все потому, что по улицам слона водили. В буквальном смысле. Если быть точным, то слонов, разгуливающих по центру олимпийской столицы, было двое, и оба (то есть обе) были женского пола. Что, впрочем, не делало происходящее зрелищем менее неординарным.

Слоны вышли на улицы Сочи. Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

- Граждане, чья собака? - спрашивали у прохожих сопровождавшие слоних спокойные мужчины. - Уберите собачку, не дай Бог, затопчут случайно...

Слоны, на вид более чем дружелюбные, явно не намеревались топтать отважную Моську, словно выскочившую из крыловской басни, но, конечно, заметить лающую кроху с высоты своего положения в звериной иерархии им было сложно. Детям и даже взрослым сопровождающие также советовали под ногами у носатых и ушастых не путаться.

Так что же случилось? В зоопарке день открытых зверей? "Не в зоопарке, а в цирке!" - смекнули самые догадливые. Действительно, выгуливали зверушек рядом с сочинским цирком - тут уж нетрудно было найти разгадку этого ребуса. Ну а когда слонихи на площади перед цирком устроили мини-представление (танцевали, играли на музыкальных инструментах, собирали выброшенные нерадивыми горожанами пустые бутылки) стало ясно, что выход зверей в народ - это отнюдь не спонтанная акция.

Слоны показывают различные трюки под руководством дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

17 апреля в Сочи, а также во многих других российских городах отмечался Всемирный день цирка. "Отечественная школа циркового искусства по общему признанию экспертов и зрителей является одной из лучших в мире, она узнаваема своей уникальностью и неповторимостью", - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова, обращаясь к отмечающим профессиональный коллегам. И действительно, наша страна здесь впереди планеты всей: как напомнил глава Росгорцирка Сергей Беляков, Россия занимает первое место в мире по количеству стационарных цирков.

Естественно, свой праздник звезды манежа просто обязаны были отметить неординарно - и вот придумали вывести слонов на променад, а затем дать им возможность показать сочинцам свои удивительные навыки, полученные благодаря таланту потомственного дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова.

17 апреля - День цирка. Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Разумеется, одними слонами дело в Сочи не ограничилось - в рамках празднования была открыта цирковая студия для детей с особенностями развития, а также состоялась символическая закладка Сада магнолий известными цирковыми династиями города. Ну а увенчал торжества яркий цирковой спектакль "Девочка и слон", основанный на знаменитом рассказе Александра Куприна - постановка давно уже с успехом шла в Сочи, и приуроченное к Дню цирка представление стала для города одним из двух последних. Скоро спектакль переедет в Ростов и, возможно, скоро и там разгуливающие по улицам слоны станут нормой.