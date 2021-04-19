Тарасов назвал свой брак с Бузовой ужасным: «Измены, ссоры, вынос мозга»

Дмитрий Тарасов считает свой брак с Ольгой Бузовой ужасным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболист Дмитрий Тарасов откровенно рассказал о своих предыдущих отношениях: спортсмен решил сравнить свой нынешний барк с моделью Анастасией Костенко с прошлой женитьбой на Ольге Бузовой. Сравнение вышло нелицеприятным для поющей телеведущей. Тарасов намекнул, что их брак ужасным, и что он рад, что все закончилось.

В сторис Инстаграма футболист поделился фотографией с Анастасией Костенко и вспомнил, какие отношения у него были раньше. По его словам, в прошлом партнёры «выносили друг другу мозги», сталкивались с изменами, слезами, ссорами, а чувства скорее были мимолетной страстью. Его нынешний брак – полная противоположность. Сейчас в его семье царит любовь, уважение и свобода. Супруги строят планы на будущее, обожают своих детей и наслаждаются отличным сексом.

Спортсмен сравнил свои прошлые отношения и нынешние. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были женаты 5 лет. Ведущая «Дома-2» увела спортсмена из семьи – в то время он был женат, воспитывал дочку. По словам Тарасова, он очень хотел, чтобы Ольга родила ему детей. Но в тот момент карьера Бузовой на телевидении пошла в гору, и она полностью сосредоточилась на работе. В браке у них было много красивых моментов, которые затем обернулись безобразными скандалами и публичным поливанием друг друга грязью. Телеведущая обвинила бывшего мужа в изменах, в рукоприкладстве и в том, что он после развода оставил ее без копейки. Он же говорил, что Ольга постоянно лгала ему и не была искренна в их отношениях. Супруги расстались в 2016 году.

После развода с Бузовой Тарасов довольно быстро, уже в 2018 году женился на модели Анастасии Костенко. Красавица-жена полностью посвятила себя дому и семье. В этом браке у Тарасова родились две дочки. В Инстаграме спортсмен не устает восхищаться своей нынешней избранницей и признается, что очень счастлив в браке. Тогда как прошлые отношения приносили ему больше проблем, чем радости.

В отличие от экс-супруга личная жизнь Ольги Бузовой так и не сложилась, зато карьера после развода резко пошла вверх. Телеведущая долго была одна, пока, наконец, не закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. После года отношений они расстались, причем тоже с большим скандалом. Ольга вновь обвинила бойфренда в измене и публично заявила, что он избивал ее. О разрыве певица объявила накануне своего дня рождения. Сейчас Ольга снова свободна.