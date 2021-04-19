«Смятая и сплющенная»: Виктория Боня показала честный снимок своей «пятой точки»

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня готовится улететь в отпуск на Мальдивы. Собирая чемодан, модель принялась примерять купальники. И попутно рассказала подписчикам в Инстаграме, как долго она комплексовала по поводу своей фигуры. Зато сейчас, в 40 лет, она любит себя гораздо больше, чем в свои 20. Телеведущая уверена, что теперь она выглядит гораздо лучше, чем в молодости. И даже если у нее есть небольшие недостатки фигуры, Вика любит и принимает себя такой, какая она есть.

Нарядившись в оранжевое бикини, Боня сняла видео для сторис. Модель продемонстрировала подтянутую фигуру, заявив, что у нее есть небольшой животик, но он ее совсем не портит. Затем Виктория повернулась спиной к камере и сообщила, что часто получает негативные комментарии по поводу своей фигуры – мол, она не показывает в Инстаграме себя сзади, потому что ее попа дряблая, «и вообще там все висит».

- Если я свою попу не показываю на каждом углу, это вовсе не значит, что она у меня смятая и сплющенная, - заявила Вика. – Очень часто в пабликах постят такие фотки, где у меня прям все висит, все дряблое. Это не так.

Решив доказать, что это действительно не так, Боня решительно рванула вниз трусы, обнажив безупречно округлые ягодицы. Виктория призналась: да, она не идеальна, и талия у нее не такая тонкая, как хотелось бы. Но все это составляет ее индивидуальность.

Боня показала честный снимок своей «пятой точки». Фото: Инстаграм.

Боня никогда не рассказывала, что ложилась под нож хирурга. Однако если сравнить старые фото Вики с ее нынешними, становится очевидно, что телеведущая увеличила бюст как минимум на два размера. Возможно, ее округлые ягодицы – это тоже результат хирургического вмешательства. Хотя, справедливости ради, Виктория много занимается спортом, делает упражнения на растяжку и ревностно сохраняет стройность фигуры.

Вика не скрывает, что ее нынешняя жизнь ей тоже нравится гораздо больше, чем прежняя, в молодые годы. Сейчас Виктория вместе с восьмилетней дочкой Анджелиной обосновалась в Монако. В Монте-Карло она перебралась из-за бывшего мужа. С наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Боня прожила в гражданском браке семь лет. Последние три года Алекс боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом.

Телеведущая уверена, что сейчас выглядит гораздо лучше, чем в молодости, и даже если у нее есть небольшие недостатки фигуры, она любит и принимает себя такой, какая она есть. Фото: Инстаграм.

Весной прошлого года, когда началась пандемия коронавируса, модель вместе с дочкой Анджелиной на два месяца поселилась в доме Смерфита. Экс-супруги вместе провели период самоизоляции. Вика уверяет, что ни о каком воссоединении с Алексом речи не идет, хотя говорит, что всегда будет любить бывшего мужа. Она сохранила хорошие отношения с родственниками Алекса и часто проводит с ними выходные и праздники.