Вице-премьер РФ Александр Новак и Министерство энергетики готовы поддержать введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов. Такая мера, по словам Новака, обсуждается в данный момент в правительстве РФ для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Российские власти готовы пойти на столь решительные меры потому, что все другие инструменты не принесли результата и не смогли остановить рост цен на бензин и дизельное топливо.

Некоторое время назад уже предлагалось, чтобы в добровольном (не принудительном!) порядке компании-экспортёры договорились о более равномерном, сбалансированном распределении в структуре производства и распределения на рынке нефтепродуктов, в том числе - обеспечивали потребности внутреннего рынка.

Если бы все компании учли эти рекомендации, нужды в решительных мерах не возникло бы и рынок работал бы без потрясений. Однако жажда наживы у некоторых экспортеров затмила доводы разума. Кто-то из компаний проявляет сознательность и демонстрирует социальное поведение, обеспечивает и посевную, и потребление в регионах (внутреннюю переработку, несмотря на ремонт заводов), а кто-то гонит на экспорт тотально весь объём, что называется, как не в себя.

Думаю, нужно не гнаться за сиюминутной прибылью, а мыслить стратегически. И не правы те «отечественные» компании для которых интересы страны не находятся на первом месте.

Чтобы не быть голословным, приведу немного статистики. Только за первые три месяца 2021 год, период драматического роста биржевых цен на бензин, экспорт топлива составил 1,078 млн тонн. Рекордсменами поставок за рубеж стал «Сургутнефтегаз», который продал за границу почти половину этого объема – 448 тыс тонн! Не отставали «Газпром Салават» - 145 тыс тонн, Антипинский НПЗ – 106 тысяч тонн.

Подобная практика, конечно, порочна и не удивительно, что потребовалось вмешательство со стороны государства. Оно и вмешалось...

В результате эгоистически настроенные компании прекратят увеличивать экспорт в ущерб внутреннему рынку, создавая проблемы другим отраслям экономики (АПК, в частности).

Барыши вещь, безусловно, прекрасная, но паразитировать на социально значимых вещах, напомню, это – грех.

После того, как схлынет волна негодования компаний, ориентированных на экспорт и готовых продавать за границу всё и вся, ни у кого не останется сомнений, что правительство приняло рациональные меры, которые могут повернуть вспять достаточно негативный тренд, к сожалению, сформировавшийся нынче в сфере ТЭК.