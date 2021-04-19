Обчихал и убежал: за что в России заводят уголовные дела о заражении коронавирусом

С начала пандемии в РФ было возбуждено 82 дела Фото: Shutterstock

На Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ замглавы МВД России Александр Горовой озвучил цифру: с начала пандемии в России было возбуждено 82 уголовных дела о заражении коронавирусом по неосторожности. Вспоминаем самые яркие случаи.

До недавнего времени попасть под 236-ую статью УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») мог человек «при исполнении»: врач, санитар или условный уборщик инфекционной больницы, если он, допустим, не утилизировал какие-нибудь заразные бинты как прописано в правилах, а выбросил в ближайший мусорный контейнер, из-за чего заразился случайный бомж, который потом пришел на вокзал и обчихал с ног до головы ожидающих электричку граждан, и те заболели. Но когда коронавирус начал оккупировать один российский город за другим, в нее были внесены поправки: с 1 апреля прошлого года попасть под «антисанитарную» уголовку может любой гражданский.

Замглавы МВД России Александр Горовой озвучил цифру: с начала пандемии в России было возбуждено 82 уголовных дела о заражении коронавирусом по неосторожности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первым фигурантом, попавшим под 236-ую стал 32-летний житель Санкт-Петербурга Георгий Образцов. Он вернулся из Швейцарии и уселся, как ему и было предписано, на карантин. Но соблюдал его Образцов так недобросовестно, что полиция, по настоянию Роспотребнадзора, под белы рученьки препроводила его в местный пансионат «Заря», временно оборудованный под ковидный обсерватор. Там Образцову тем более не сиделось: на следующий же день он сбежал через окно и скрылся в неизвестном направлении.

Правда, полицейские его быстро отловили и вернули в «Зарю». Еще и извиняться прилюдно заставили перед всем честным народом: смотри на сайте СК. Вся эта трагикомедия с погоней происходила в марте, а в июне общественность узнала, что дело бегуна Образцова закрыли.

- В действиях подзащитного не нашли состава преступления, - прокомментировал тогда «КП» его адвокат Нодар Боколишвили. - За все время расследования с нами провели одно следственное действие - допрос в качестве обвиняемого.

Первым фигурантом, попавшим под 236-ую стал 32-летний житель Санкт-Петербурга Георгий Образцов. Фото: СК РФ

Дальше пошло-поехало: уголовная география постепенно ширилась. Один зараженный сбежал из больницы в Таганроге, другую сняли с поезда Петербург — Петрозаводск - она знала, что больна, но наплевала на карантин, третью поймали в такси в Ленинградской области – тоже улизнула из больницы, а в итоге заразила таксиста и еще одну пассажирку.

В Крыму по делу о неумышленном заражении пошел 30-летний парень, который, будучи больным «короной» отправился в медицинский центр и заразил там врача. В Чувашии под статью попала женщина, которая, зная, что подхватила коронавирус, поехала кататься на междугороднем автобусе. В итоге 19 человек попали с «короной» в обсерватор, семеро – в больницу.

Житель Апатит стал фигурантом уголовки из-за того, что, вернувшись из Кубы, не заперся дома на две недели на обязательный карантин, а вышел на работу, хоть и чувствовал себя неважно. Прежде, чем обратиться к врачам, он неделю жил жизнью здорового человека: гулял по городу, встречался с друзьями, ездил в общественном транспорте. Это вызвало эффект домино – кривая заболеваемости коронавирусом в Апатитах быстро пошла вверх. Очень быстро город стал лидером в Мурманской области по числу заболевших. Но «кубинец» наказания избежал.

- Прекращено производство по уголовному делу в связи с отсутствием состава уголовного наказуемого деяния, - прокомментировал в феврале 2020-го старший помощник прокурора по области по взаимодействию со СМИ и общественностью Игорь Бурлаков.

Или вот еще был случай. В уральском Камышлове под Свердловском дело возбудили против мужчины, которому эпидемиологический статус не помешал явиться на свадьбу к дочери местного пастора Церкви евангельских христиан-баптистов и перезаражать нам народ. 28 человек после его безответственной выходки слегли в «короной», а одна из гостей, 60-летняя женщина, умерла. Отец невесты отреагировал на произошедшее философски: если господь взял, значит так и должно быть. А само дело со временем скомкалось и до суда пока и не дошло. Такая же судьба у двойного дела, которое в прошлом году было возбуждено в Брянске. Пенсионерка и ее взрослый сын благополучно отдохнули в Испании, а по возвращении не только нарушали обязательный карантин, но и почему-то решили скрыть от брянского Центра гигиены и эпидемиологии, что дома с ними живут четверо родственников. Не пожалели туристы даже своих близких и те заразились «короной».

СПРАВКА

За заражение коронавирусом по неосторожности фигуранту уголовного дела, возбужденного по легкому 1-ому пункту (дело квалифицируется по ней, если обошлось без летального исхода), грозит штраф от 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. По пункту 2 (со смертельным исходом) – штраф от миллиона и срок – до 5 лет, по пункту 3 (когда умерло больше одного человека) – лишение свободы до 7 лет.

КОММЕНТАРИЙ

- Если работать над подобными уголовными делами качественно, то, конечно, шанс дойти до суда у них есть, - прокомментировал «КП» юрист Денис Костин -. Да, многие закрываются, в том числе потому, что недостаточно доказательств, но это - чистая недоработка следователей. По этой категории дел действительно сложно привлечь кого-то к ответственности. У нас в уголовном праве работает презумпция невиновности и для того, чтобы доказать вину, нужно долго и усердно собирать факты. Я знаю, что несколько приговоров по этой статье все-таки было вынесено. Но массово эти дела все-таки закрываются.