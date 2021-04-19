В Москве 20 апреля у входа в Парк Горького пройдет донорская акция

В Москве 20 апреля, в национальный День донора у входа в Парк Горького на Крымском валу пройдет донорская акция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 20 апреля, в национальный День донора у входа в Парк Горького на Крымском валу пройдет донорская акция. С 7 до 13 часов на парковке у главного входа в Парк Горького будет дежурить мобильная станция переливания крови. В ней все жалеющие смогут безвозмездно сдать кровь для тех, кому нужна помощь. Организаторы акции - почетный донор России, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, Национальный медицинский исследовательский центр имени Бакулева и «Первый канал». Во время акции будут организованы прямые включения в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Стать донором может практически любой здоровый человек старше 18 лет с весом больше 50 килограммов, не имеющий противопоказаний к донорству. К таким противопоказаниям относятся инфекционные заболевания, онкология, болезни крови и некоторые другие заболевания.

Тем, кто захочет стать донором, нужно взять с собой паспорт. Во время акции необходимо соблюдать санитарный режим (носить перчатки и маску) и социальную дистанцию. Накануне в день сдачи крови нужно воздержаться от жирной, жареной, острой, соленой и копченой пищи. Нельзя есть колбасу, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы. Но и натощак сдавать кровь не нужно! Лучше перед походом выпить сладкий чай с вареньем, сок, морс, компот или минеральную воду, перекусив хлебом, сухариками или сушками. Можно съесть кашу на воде, макароны без масла, овощи и фрукты (кроме авокадо, свеклы и бананов).

За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять спиртные напитки, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры следует воздержаться от курения.

По словам медиков, лучше всего на процедуру сдачи крови организм реагирует именно в утренние часы. Не стоит идти сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи. Лучше воздержаться от этой процедуры, если вам в ближайшие часы предстоит сдавать экзамены, заниматься каким-либо важным проектом или ответственной работой, а также предстоят физические нагрузки.