«Собирал золотые слитки и иконы»: В Москве судят экс-сотрудников таможни

Общая стоимость изъятого у сотрудника таможни имущества составила более 150 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"В 2019 году обвиняемые, злоупотребляя своими должностными полномочиями, незаконно освободили от уголовной ответственности двух лиц, уличенных в контрабанде наличной иностранной валюты на общую сумму по курсу Банка России более 25 миллионов рублей. Это привело к незаконному возврату средств, ранее изъятых сотрудниками таможни", - так звучит обвинение в суде в отношении нескольких сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

- В Дорогомиловском районном суде идут предварительные слушания по уголовному делу в отношении начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни ФТС России Константина Мишина, бывшего заместителя начальника Домодедовской таможни ФТС России Юрия Черкашина и бывшего старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), - сообщили kp.ru в СК России.

В ведомстве отметили, что следствием установлено дорогостоящее недвижимое имущество Кизлыка в Московской области. При обыске по месту жительства у него изъяты денежные средства, ювелирные изделия, золотые слитки, часы люксовых марок, иконы представляющие историческую ценность, и другие ценности. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 150 миллионов рублей.

- Обнаруженные ценности многократно превосходят доход Кизлыка за все время службы, что является нарушением антикоррупционного законодательства. С учетом обнаружения и изъятия следствием имущества обвиняемого Генпрокуратура РФ обратилась в Мещанский районный суд города Москвы и иском о его обращении в доход государства, который был удовлетворен, - подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Суду предстоит исследовать все представленные материалы уголовного дела о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

Сегодня всем подсудимым планируют продлить сроки нахождения под стражей. Самый возрастной из них - Кизлык. Заслуженному юристу России уже 60 лет. За плечами должности прокурора Рязанской области, начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции в Генпрокуратуре. Он мог даже стать прокурором Москвы, но в 2007 году выбрал должность в ФТС.

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