Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку на строительство дома

Программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми расширят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство расширяет программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями. Льготным ипотечным кредитом по ставке 6% годовых теперь можно будет воспользоваться для строительства частного дома.

- Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате, - сообщил Мишустин.

Поддержку семей с детьми премьер назвал одним из приоритетов российских властей.

Льготной ставкой можно будет воспользоваться и при покупке земельного участка. Предполагается, что дополнительно будет выдано кредитов на сумму около 79 миллиардов рублей, уточнил премьер. Площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 млн кв. м.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба правительства РФ

Обязательное условие - строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллиона рублей, для других регионов - 6 миллионов рублей.

Напомним, получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность.

На совещании Мишустин также сообщил, что правительство направит 93 миллиарда рублей на строительство дорог. Из этой суммы 40 миллиардов рублей пойдут на строительство скоростной трассы Москва - Нижний Новгород - Казань. Как отметил Мишустин, деньги будут выделены, чтобы достичь опережающих темпов строительства.

- Дорога Москва - Нижний Новгород - Казань станет частью международного коридора Европа - Западный Китай. И наша задача - уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги, - сказал Мишустин.