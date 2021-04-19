Льготную ипотеку для семей с детьми в России распространят на строительство жилого дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России льготную ипотеку для семей с детьми распространят на строительство жилого частного дома. По предварительной информации, ей смогут воспользоваться 20 тысяч семей. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

- Кабмин расширит возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Мы рассчитываем, что свыше 20 тысяч российских семей с детьми смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате, - отметил премьер-министр РФ.

На официальном сайте правительства уточники, что теперь кредиты по льготной ставке до шести процентов годовых возможно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство своего жома или же покупку земельного участка.

Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых родился второй или последующий ребёнок с января 2018 года, а также семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда.

В сообщении кабмина отмечается также, что дополнительно будет выдано более 20 тысяч кредитов на сумму примерно в 79 миллионов рублей, а площадь построенных на эти средства частных домов составит около 2,8 миллиона квадратных метров.