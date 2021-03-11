Мишустин поручил разработать план продления льготной ипотеки

Мишустин поручил ЦБ, Минфину и Минстрою проработать льготную ипотеку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству строительства вместе с Центробанком до 15 апреля разработать варианты продления программы льготной ипотеки в России. Глава кабмина дал такое поручение после встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Напомним, кабинет министров в апреле 2020 года утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% для приобретения квартиры в новостройках.

Программа должна поддержать как россиян, захотевших улучшить свои жилищные условия, так и строительную отрасль. Компании столкнулись со снижением спроса на новое жильё и со снижением доходов из-за спада экономики во время пандемии коронавируса.

Сейчас льготную ипотеку можно оформить на сумму до 12 миллионов рублей для покупки жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах ипотечный кредит можно оформить на сумму до шести миллионов рублей.

Программа должна была окончиться 1 ноября 2020 года, но правительство продлило её до 1 июля 2021 года.

Сайт KP.ru также сообщало, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, в которых сохранится льготная ипотека.