Миллионеры вернулись на экраны: сколько будет зарабатывать Ксения Бородина и участники «Дома-2»

Ксения Бородина получает больше Ольги Орловой в два раза Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

19 апреля в десять вечера на экраны вернется «Дом-2». Без скандалов перед запуском не обошлось. Продюсерам удалось прилично сэкономить, потеряв Ольгу Бузову. Однако ей искали замену. Рассказываем - как решили вопрос с новой ведущей и сколько платят старичкам.

Несмотря, на смену канала: с ТНТ «Дом-2» переехал на «Ю» - зарплаты ведущих не пострадали. Да они никогда и не были высокими – если оценивать с точки зрения телевизионщиков, а не зрителей. Несмотря на смену канала, производством шоу занимается та же компания, поэтому особо ничего не изменилось. Ведущие все те же – Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. На периметре «Дома-2» ребята сменяют друг друга таким образом, что в неделю получается несколько съемочных дней. Зарплата у Бородиной немногим больше 1 млн. руб. в месяц. У Орловой и того меньше. А вот Кадони и Черкасов получают в среднем по 200 тыс. руб. Участие в «Доме-2» для Бородиной – поддержания интереса к своей персоне у аудитории телепроекта. Самой высокооплачиваемой звездой шоу была ведущая Ольга Бузова – она получала около полутора миллиона рублей. Однако Ольга отказалась от участия в перезапуске «Дома-2»: причин несколько – репутация звезды, которая снимается только на главных каналах в успешных проектах и перспектива нового шоу на ТНТ.

Рима Пенджиева стажируется на место ведущей — вместо Ольги Бузовой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Бородина теперь единственный «старичок» на «Доме-2», поэтому может качать права. Так Виктория Боня надеялась стать ведущей вместо Ольги Бузовой. Однако главный старожил Бородина не захотела вести передачу в компании с Боней, хотя их планировали развести по разным съемочным дням. Вика уже уколола ревнивую к чужому успеху Ксению: «Когда у Бузовой начало все получаться, то ее просто выворачивало из себя. Это было видно. Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых внутренние комплексы». Боня потусовавшись на съемочной площадке как эксперт, отчалила в Монако. Зато из Киева на стажировку на место ведущей приехала экс-участница Рима Пенджиева. Пока не ясно возьмут ли Риму на место Бузовой или она останется рядовой героиней. Фанаты шоу уверена – Рима сможет вести проект.

Влад Кадони и Ольга Орлова часто ведут «Дом-2» в паре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В эфире появятся новые участники шоу – им по традиции зарплату не платят. Начисления начинаются, когда герой проходит испытательный срок. Но на «Доме-2» полно старичков, которые были в эфире в разные года существования проекта. Надежда Ермаков, Глеб Клубничка, Алена Рапунцель и другие. Звездочкам платят прилично – в среднем по 90 тыс. руб. Ставки разные – есть чуть ниже и чуть выше. Вопрос в другом: чему эти люди могут научить молодежь?