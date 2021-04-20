Большинство мигрантов в России - русские: Как так вышло и от чего они бегут

Русские с Украины и из Казахстана стали костяком в потоке приезжающих из стран СНГ. Эта тенденция держится с начала войны в Донбассе в 2014 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТРАНА ПРИРАСТАЕТ УКРАИНЦАМИ

Сразу оговоримся, что речь пойдет не о тех, кто приехал поработать «на лето», а про долгосрочных мигрантов. Которые рассчитывают здесь закрепиться или даже остаться на жительство. Начиная с 2014 года практически каждый второй, кто въезжает в Россию надолго, - с украинским паспортом.

- Большой приток с Украины был связан с политическими событиями, с переворотом и началом войны на юго-востоке, - пояснил «КП» депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин. - По данным российского МВД, за семь лет с Украины в Россию приехали 2,5 млн человек. Но я думаю, цифры больше. Народ живет под дамокловым мечом в ожидании обстрелов и войны.

По данным Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ, или просто вышки), в 2020 году Россия получила в «обмене населением» с Украиной 53 тысячи человек. Это меньше, чем в 2019-м - вмешался коронавирус.

- Но обострение в Донбассе может в разы поднять эту цифру, - считает Затулин. - Всплеск миграционной активности мы наблюдали каждый раз, когда начинались военные действия на территориях бывшего СССР. Из последних примеров - Нагорный Карабах.

НЕ ПУТАТЬ С ГАСТАРБАЙТЕРАМИ

Демографы Вышки констатируют: прирост населения за счет стран бывшего СССР в 2020 году упал почти в два раза по сравнению с 2019-м. Приехало на 120,2 тысячи человек больше, чем уехало. А в МВД говорят, что в прошлом году на миграционный учет в России встали 9,8 млн человек. Почему же такая большая разница?

- В основном это гастарбайтеры. Их действительно 9 - 10 млн, - подтвердил «КП» Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. - По сути, это та масса, которая за год въезжает на территорию России, а потом большинство выезжает.

Количество переселенцев из стран СНГ. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

БЫЛ «ПОБЕГ» ИЗ КАЗАХСТАНА

Лидером, или главным донором, по переселенцам для России на рубеже веков стал Казахстан. Оттуда переезжало по 150 - 200 тысяч человек в год. Но большинство из них составляли этнические русские.

- У нас такой статистикой почти никто не занимается, - отмечает Крупнов. - По моим представлениям, где-то процентов 30 из них - казахи, которые переселяются в интересах получения гражданства, остальные 70 - именно русские.

Доля мигрантов с казахстанским паспортом растет каждый год и сейчас. Сухая статистика от Вышки: число переехавших в Россию на постоянное (либо длительное) жительство из Казахстана в 2019 году в 2,5 раза больше, чем в 2011-м.

- Понятно, что русские уезжают из Казахстана не из-за уровня жизни. Он там не сильно ниже, чем в России. Бегут от национализма, который не настолько радикален, как, например, на Украине. И миграция тут - как барометр, - говорит Константин Затулин. - Сейчас в этой республике идет переход с кириллицы на латиницу, меняют русские названия улиц на национальные. Это все вызывает у местных русских тревожные ожидания.

БЕЛОРУССИЯ БОЛЬШЕ НЕ ДОНОР

Удивляет статистикой обмен с Белоруссией. Эта братская республика долгое время была донором переселенцев для России. Но ковидный (да еще и мятежный для Белоруссии) 2020-й все поменял. В этом году впервые Россия стала поставщиком мигрантов для Белоруссии - пусть их и немного, всего 1400 человек. Впрочем, как говорят специалисты, правила тут не работают.

- Это почти то же самое, что спрашивать: из Рязани в Москву больше переехало или меньше? - считает Юрий Крупнов.

- А может, белорусы перестали ехать к нам, потому что жить там стало лучше, чем в России? - спрашиваю у Константина Затулина.

- Посмотрите на абсолютные цифры. Меньше 1500 человек - это же просто статистическая погрешность, а не поток. Обычное дело: кто-то женился, развелся... Делать выводы о том, что там стало жить лучше, а в России хуже, никак нельзя.

ЗАГРАНИЦА НАС УЖЕ НЕ МАНИТ

Теперь посмотрим, сколько россиян покидают родину в поисках лучшей жизни в странах дальнего зарубежья (не СНГ). Страшно представить, но в 1990-х количество таких граждан было катастрофическим. Россия теряла под 100 тысяч человек в год - население среднего города. Куда уезжали? Тут без сюрпризов: в основном в Германию, Израиль и США. Но в начале двухтысячных годов этот поток резкого сократился. А затем стабилизировался.

- Только в Германии сейчас живет до 4 млн русскоязычных граждан. Но среди них много этнических немцев из России и Казахстана. Их переезд начался еще в позднем СССР. А всего в дальнем зарубежье оказалось не менее 10 - 15 млн человек из республик бывшего Советского Союза.

А вот сюрприз: сейчас в Россию больше переселяются из стран, не входящих в СНГ, чем отсюда уезжают! По данным Института демографии ВШЭ, например, в 2019 году Россия имела положительный прирост за счет переселенцев из дальних государств - на 35 тысяч человек. Но в их число входят и Китай, и Индия, и прочие страны.

В тему. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СМОЖЕМ ЛИ БЕЗ ПРИЕЗЖИХ?

Казалось бы, чем больше в стране населения, тем лучше. И если иностранцы рассматривают Россию как новую родину, значит, она для них привлекательна. Тем более если приезжают соотечественники и квалифицированные специалисты.

Не тут-то было! Опросы показывают, что россияне в 2020 году стали на 7% хуже относиться к мигрантам. Четверть наших граждан считают, что их поток надо ограничить.

- Определенный дискомфорт россияне испытывают от переселенцев с Кавказа и из Средней Азии, - говорит Затулин. - Тут ничего не поделаешь: речь о культурно-исторической и религиозной разности, о степени владения русским языком. При этом основные поставщики мигрантов для сезонных работ - как раз эти регионы.

Но и здесь не все так просто. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил журналистам, что «мигрантов у нас стало совсем мало за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов в строительстве и сельском хозяйстве». На подобные утверждения наш обыватель, как правило, реагирует нервно: «Своим негде работать! Прибавьте зарплаты, и русские выстроятся в очередь на места, которые сейчас занимают гастарбайтеры».

- Мнение, что мы обойдемся без мигрантов и надо только увеличить зарплаты, очень сомнительно, - соглашается с Песковым Константин Затулин. - Наши граждане на целый ряд работ просто не хотят идти. И дело здесь не только в деньгах - некоторые профессии просто социально непривлекательны. Из недавних примеров: поднялась волна демагогии вокруг запроса Минсельхоза разрешить въезд мигрантам на время сезонных работ. У нас гниет урожай! А мы в это время рассуждаем: «Да русский народ всю жизнь сам в поле пахал, ввоз мигрантов нас оскорбляет...» Кто это пишет - собирается сам в поле пахать? К сожалению, очевидно, что Россия сегодня трудонедостаточна.

МНЕНИЕ

Какие мигранты нам нужны, а кому - давай до свидания

Дмитрий СТЕШИН

На тридцатый год миграционной политики «открытых дверей» мы наконец-то поняли, что мигранты бывают разными - нужными и не очень. И методы, и цели применения гастарбайтеров тоже разнятся (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МВД предложило главам стран СНГ забрать нелегальных мигрантов домой

В противном случае их пообещали выдворить в принудительном порядке (подробности)