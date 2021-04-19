«Я небинарный трансмаскулинный человек, полиаморный пансексуал»: Пока Михаил Ефремов сидел, его дочь Анна-Мария стала сыном Сергеем

В инстаграме дочь Ефремова официально объявила себя «небинарным трансмаскулинным человеком». Конкретно — Сережей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что тут еще можно добавить. Жизнь не стоит на месте.

Михаил Ефремов попал в то жуткое ДТП на Смоленской 8 июня 2020 года. После этого был под домашним арестом, а затем отправился в колонию. На суде его детей не было. Очевидно, он давно не видел их. Поэтому наверняка актер будет удивлен, когда выйдет на свободу и узнает, что в семье на одного сына стало больше.

Нет, это не программа «ДНК» раскопала дополнительного родственника Михаилу Олеговичу. Это дочь Анна-Мария, которая не собиралась ехать на место ДТП той ночью, потому что «сам справится», решила переформатироваться. Девушка уже давно одевалась, стриглась и вела себя, как мальчик. Ну, как ей казалось. Фотографировалась с радужным флагом и целовалась с девушками. И вот теперь пришло время радикальных перемен.

В инстаграме дочь Ефремова официально объявила себя «небинарным трансмаскулинным человеком». Конкретно — Сережей. Сложно понять, что имеется в виду. Разве что слово небинарный можно расшифровать как не относящийся ни к мужскому, ни к женскому полу.

- Меня зовут Сергей Ефремов, - написано в инстаграме дочери Михаила Ефремова. - Мой музыкальный и творческий псевдоним - Аэм Тиллмари. Мне 20. Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями. Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный - тот, который типа не мужик и не женщина. Транс - тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный - мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик. Гендер - это не пол. Гендер - это социальное и самоопределение. Пол - это гениталии, хромосомы и прочее с биологией. Еще пол – это плитка.

«Сережа» публикует фото и признается, что делать операцию по смене пола не планирует, зато намерена начать гормональную терапию и «остаться девочкой» не собирается. Просит не молиться за него.

И определяет сексуальную ориентацию как полиаморный пансексуал — «я в отношениях с несколькими людьми разного пола».

Кроме того, новый «сын» Ефремова признался, что из-за тяжелых отношений с мамой — актрисой Евгенией Добровольской — у нее посттравматическое стрессовое расстройство. Не исключен и аутизм, про который «Сережа» будет узнавать у профессионального врача.

— Я знаком вам как «Анна Мария Ефремова», — резюмирует он. — Нет, я не одобряю поступок своего отца. Да, мы с ним контактируем. Можете передать ему привет, если хотите.