Мог ли советский авианосец «Новороссийск» потерять управление из-за НЛО

Если на корабле и правда вырубилась аппаратура, свидетелями этому должны были стать более 2 тысяч человек экипажа. Фото: wikimedia.org

Эту историю пересказывали из уст в уста еще в советские времена. Сейчас ее легко найти в интернете. Мол, в 1988 году с появлением огромного НЛО с 36 симметрично расположенными огнями вблизи авианесущего крейсера «Новороссийск», находившегося около острова Шикотан, на корабле сразу остановились дизели, обесточились все электронные системы и перестали работать даже портативные аккумуляторы радиостанции. Через 15 минут объект улетел, и все опять заработало.

История хороша тем, что ее свидетелями должны были явиться более 2 тысяч человек из экипажа авианосца, а также множество очевидцев вспомогательных кораблей. И многие береговые военные, получившие эту информацию. И все они могли бы сообщить нам, насколько история правдива.

Среди рассказов про НЛО и прочие чудеса большинство придумки или связанные с обманом зрения. Но даже известный академик Евгений Александров, председатель комиссии РАН по борьбе со лженаукой и разоблачитель фейков про тарелки, признавал, что 3 - 4 процента случаев, связанных с НЛО, наука объяснить не может.

НЕОПОЗНАННЫЙ ОБЪЕКТ УВЛЕКСЯ САМОЛЕТОМ

Вот еще случай. Весной 1990 года самолет Ан-24, бортовой номер 47847, летел из Оренбурга в Казань. Командир корабля Г. Человечков потом рассказывал: «В 6.05 отказал радар, осветившись белым пятном. В этот момент второй пилот А. Никонов и бортмеханик Р. Назмутдинов увидели впереди справа стремительно летящую навстречу цель. Яркая, похожая на звезду, она быстро росла в размерах. Не долетев до самолета, объект завис над нами. Чуть выше и правее. Он походил на диск Луны, светясь ярким голубоватым светом.

Я только хотел сообщить на землю, как объект включил прожекторы. Перед носом самолета, пересекая курс полета, ослепительные лучи пронзили темное небо. Зрелище неописуемое. Мы, ошарашенные, заговорили междометиями... Включив самолетные фары, я понял, что мощность наших прожекторов смехотворно мала по сравнению с лучами объекта. Три раза поморгал незнакомцу фарами. И НЛО мгновенно выключил прожекторы, дав понять, что он нас видит. Затем он снова включил прожекторы. Сообщили на Землю. Диспетчер Оренбургского аэропорта Ю. Панов НЛО по локатору не видел, хотя самолетная метка на экране хорошо отбивалась. Гость-невидимка? Но визуально он воспринимался отлично.

Попросил диспетчера сообщить в военный сектор. Это, наверное, незнакомцу не понравилось. Он устремился на северо-восток с такой скоростью, что через несколько секунд исчез из виду. Осталось за ним вращательное движение какого-то «хвоста». Вращаясь по часовой стрелке, облачко-хвост растворилось».

Этот случай и ряд ему подобных, включая атаку на авианосец, описан в книге Владимира Ажажи «Хроника времен летающих тарелок». Немало там и других ошеломляющих историй.

Среди рассказов про НЛО и прочие чудеса большинство придумки или связанные с обманом зрения. Фото: Shutterstock

ПОЕЗДОМ УПРАВЛЯЛИ ПРИШЕЛЬЦЫ?

17 февраля 1985 года грузовой поезд № 1702 шел из Петрозаводска на Костомукшу. Тепловоз вели машинист Сергей Орлов и его помощник Виктор Миронов. В 20 часов 35 минут бригада заметила, что справа параллельно движется светящийся полупрозрачный шар размером с футбольный мяч. Затем шар оказался в 30 - 50 метрах перед тепловозом. Машинист выключил двигатели и привел в действие тормоз, но состав продолжал двигаться за шаром - неведомая сила тащила его. Сергей Орлов связался с дежурной по станции Новые Пески Зоей Паншуковой и пытался объяснить ей, что происходит. Дежурная ничего и не поняла, но вышла встречать поезд. Скоро она увидела, что к входной стрелке приближается состав, впереди которого следует светящийся шар, а перед ним какой-то красный вибрирующий предмет, похожий по форме на перевернутый таз (машинист и его помощник этого предмета не видели). У входной стрелки шар отделился от тепловоза и обошел станцию стороной, но все время находился на виду у машиниста и его помощника. Проследовав станцию Новые Пески, шар опять пристроился впереди тепловоза. При этом произошел удар, скорость состава упала с 60 до 30 км в час. А машинистов бросило на лобовое стекло. К счастью, они не пострадали. Затем НЛО опять увеличил скорость состава. И остановить поезд удалось только на станции Застава, где НЛО исчез.

Если происшествие было, то у него опять же много свидетелей, включая комиссию по расследованию. И ряд документов по этому ЧП.

А потому мы обращаемся к читателям, ставшим свидетелями не только указанных, но и всяких иных необъяснимых событий: расскажите ваши истории. И не бойтесь насмешек скептиков, кругозор которых ограничен рамками видимого пространства. Мир, несомненно, куда сложнее и удивительнее того, что мы видим и знаем.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Нашумевших историй про НЛО немало. Мы хотим разобраться трезво и без пристрастий по наиболее громким - насколько лживы или правдивы те или иные случаи. Для этого мы намерены привлекать ученых и разных экспертов. Выезжать на места событий, опрашивать свидетелей. Конечно же, в этом деле мы рассчитываем на большую помощь наших читателей.

По самым интересным наводкам можем отправиться в любой уголок страны.

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