Дочь Тома Круза Сури отметила 15-летие без родителей

Сури Круз отметила 15-летие. Фото: EAST NEWS

Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз 18 апреля отметила 15-летие. Правда, родителей в день рождения рядом с ней не было: девушка предпочла провести праздничный день со сверстницами. Вместе с подругами она отправилась в Нью-Йоркский район Сохо, где прогулялась по магазинчикам, полакомилась мороженым и получила в подарок букет цветов. Почти всю прогулку дочь Тома Круза преследовали папарацци, сфотографировавшие ее на улице .

Сури Круз прогулялась по магазинчикам, полакомилась мороженым и получила в подарок букет цветов. Фото: EAST NEWS

Нетрудно заметить, что Сури становится копией своего звездного отца, хотя в ней есть много и от мамы. К слову, Кэти Холмс посвятила этот день домашним покупкам – папарацци сняли ее на улице одну, с пакетами в руках. 42-летняя актриса нежно поздравила дочку в Инстаграме, поделившись несколькими архивными снимками, на которых Сури позирует еще маленькой.

- С днем рождения, моя милая! Я люблю тебя! Не могу поверить, что тебе уже 15 лет, - написала Кэти Холмс.

Родителей в день рождения рядом с ней не было. Фото: EAST NEWS

А вот поздравил ли Сури с днем рождения ее отец, неизвестно. Сайентологическая церковь, последователем которой является 58-летний Том Круз, запрещает ему общаться с дочкой, поскольку она не вступила в их ряды. Именно увлечение Тома сайентологией и стало причиной развода Холмс и Круза. Кэти не хотела, чтобы муж вовлекал Сури в религиозное движение, поэтому потребовала расторгнуть брак. По слухам, Том не оставляет надежду повлиять на дочь, когда она станет совершеннолетней. Тем более, что такой опыт у него уже есть: его старшие дети 28-летняя Изабелла и 26-летний Коннор, которых он усыновил в браке с Николь Кидман, стали сайентологами и отлично ладят с отцом.

Сури предпочла провести праздничный день с подругами. Фото: EAST NEWS

После развода Кэти долгое время не афишировала свою личную жизнь. Говорят, по брачному контракту она несколько лет после расставания с Крузом не должна была появляться на публике с другими мужчинами. Но теперь она больше не прячет свою новую любовь. Актриса встречается с 33-летним шеф-поваром Эмилио Витолло. Эмилио вхож в голливудскую тусовку: многие звезды регулярно посещают ресторан, принадлежащий его отцу.

А вот Том Круз предпочитает скрывать свои отношения. После развода актеру приписывали романы со многими девушками, чьи кандидатуры ему якобы тщательно отбирали сайентологи. Неизвестно, состоит ли звезда фильмов «Миссия невыполнима» сейчас в отношениях.