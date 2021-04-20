Павел Табаков впервые привел новую возлюбленную на вечеринку с мамой Мариной Зудиной

Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды кино и телевидения минувшим вечером собрались на презентацию онлайн-кинотеатра МТС ТВ, который с 20 апреля начинает работу под новым брендом Kion. Вечеринка для знаменитых гостей прошла в стенах «Мосфильма». На мероприятие приехали актрисы Дарья Мороз, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс, Анна Банщикова, супруги Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, певица Анна Калашникова.

Одним из гостей вечера стал сын Олега Табакова, 25-летний Павел Табаков. Молодой актер пришел не один, а в компании своей новой возлюбленной, пиарщицы Ксении Ермоленко. До сих пор Павел предпочитал не светить свой роман с симпатичной блондинкой. Когда в марте репортеры канала НТВ сняли их вместе на улице – молодые люди прогуливались, держась за руки, Табаков-младший отказался комментировать отношения со своей спутницей. Похоже, этот выход в свет стал для Павла и Ксении первым совместным появлением на публике.

На презентацию онлайн-кинотеатра МТС Павел пришел вместе со своей новой возлюбленной - пиарщицей Ксенией Ермоленко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тем не менее, перед камерами фотографов Павел позировал совсем с другой любимой женщиной – своей мамой Мариной Зудиной. Оставив Ксению одну, он присоединился к матери и сел рядом с ней в зрительном зале. Похоже, 55-летняя вдова Олега Табакова в курсе сердечных похождений своего сына и уже познакомилась с его девушкой. Но предпочитает не вмешиваться в дела молодых людей, справедливо рассудив, что влюбленные сами разберутся в своих чувствах.

Оставив Ксению одну, Павле сел в зрительном зале рядом со своей мамой Мариной Зудиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Примечательно, что раньше Ксения Ермоленко работала пиарщицей у бывшей невесты Павла – актрисы Марии Фоминой. Мария и Павел начали встречаться в 2015 году, после того, как вместе сыграли в постановке «Матросская тишина». Фомину считали одной из самых вероятных претенденток на роль невестки Зудиной: поклонники были уверены, что Маша и Павел поженятся. Но в мае 2017 года стало известно об их разрыве. Фомина променяла Табакова на продюсера Алексея Киселева.

Актрисы Марина Зудина и Анна Банщикова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Инстаграм-интервью Тине Канделаки Павел рассказал, что он очень осторожен с выбором избранницы, и не спешит заводить отношения с кем попало. Сын Олега Табакова признался, что ценит в девушках естественность, а инстадивы со следами уколов красоты на лице – не его вариант. В спутнице ему важны не внешность, а мысли, чувства и устремления.

- Мне нравятся естественные девушки. Не люблю всех этих инстадив с огромными губами. Не понимаю, зачем это с собой делать? У меня бывали такие случаи, что страшно было просыпаться с девушкой, хотя вечером она казалась нормальной, - рассказал Павел.

Дарья Мороз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Табаков-младший – один из самых завидных женихов Москвы. При этом молодой человек говорит, что предпочитает не тратить наследство отца. Он живет на свою актерскую зарплату.

- Я получаю не так много, чтобы откладывать большие суммы или куда-то инвестировать. Оплачиваю счета, делаю покупки. На это деньги и уходят, - признался Табаков.

Екатерина Шпица. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эвелина Бледанс. Фото: Борис КУДРЯВОВ