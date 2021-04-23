Академики РАН рассказали о прорывных российских разработках для восстановления после COVID-19

Фото: онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза"

Сегодня внимание ученых всего мира привлечено к последствиям перенесенной коронавирусной инфекции. Исследования показывают, что те или иные проявления постковидного синдрома встречаются у большинства переболевших, а почти каждый третий (около 29%) в течение полугода после выписки снова попадает на больничную койку. Об этом рассказали эксперты на прошедшем 15 марта заседании научного совета РАН на тему «Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза».

В первую очередь ковид бьет, как известно, по легким. И даже после того, как человек выздоровел, в организме нередко продолжаются неблагоприятные изменения, которые ведут к развитию пневмофиброза. Если пояснять упрощенно, происходит «перерождение» в легких: часть их заменяется соединительной тканью, не способной выполнять задачи этого органа. При снижении работоспособности легких возникает недостаток кислорода, и начинают страдать все остальные органы - головной мозг, сердце, почки и т.д. Фиброзные изменения на сегодня считаются тяжело обратимыми, поэтому важнейшая задача - предотвратить их и снизить прогрессирование пневмофиброза, подчеркнули участники собрания РАН.

- Фиброзная легочная ткань у больных с коронавирусной инфекцией начинает формироваться довольно рано. Так что мы должны уделять повышенное внимание профилактике пневмофиброза, - отметил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Чучалин. Ученый назвал наиболее эффективные российские разработки, которые уже подтвердили свою пользу на практике при реабилитации пациентов после COVID-19.

Фото: онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза"

ТЕРМОВАКЦИНАЦИЯ И ВОДОРОДНЫЕ ИНГАЛЯЦИИ

- Коронавирус очень чувствителен к температуре - это показали ученые Стэнфордского университета и многие другие исследовательские команды, - напоминает академик Чучалин. - Репликация (размножение. - Ред.) вируса прекращается при плюс 50 градусах Цельсия. В связи с этим можно использовать технологию «термогелиокс» - мы называем это термовакцинацией. Такой метод мы опробовали в применении для помощи больным в НИИ им. Склифосовского. Речь идет об ингаляциях разогретой смесью гелия и кислорода. Наши исследования показали, что термический гелий позволяет предельно снизить репликацию коронавируса - через сутки ПЦР-тест у пациента уже отрицательный.

Термовакцинацией технологию называют потому, что она эффективно стимулирует иммунный ответ на инфекцию, пояснил доктор Чучалин. Причем, в этом случае не важно, с каким штаммом коронавируса столкнулся человек - классическим или новыми мутантными вариантами. Благодаря быстрому подавлению инфекции удается предотвращать фиброзные изменения в легких. Улучшить кровообращение для скорейшего восстановления организма также помогают ингаляции водородом - этот метод способен раскрывать мелкие кровеносные сосуды, капилляры, отметил академик.

ЗАТОРМОЗИТЬ «ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО» ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Еще одна передовая разработка российских ученых прямо нацелена на профилактику пневмофиброза. Об этом рассказала на собрании РАН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования Минздрава России, главный пульмонолог Уральского федерального округа Галина Игнатова.

- Пациентов с пневмофиброзом сейчас достаточно большое количество. Установлено, что в развитии фиброза у больных с COVID-19 играют роль различные факторы. Оказавшись в легком, вирус вызывает воспалительный ответ, повышается синтез провоспалительных веществ-цитокинов. А они, в свою очередь, стимулируют выработку гиалуроновой кислоты, - говорит врач.

Еще в начале пандемии китайские исследователи заметили, что в альвеолах (пузырьки в легких, через которые происходит газообмен) пациентов, погибших от ковида, наблюдается значительное количество гелеобразного вещества. Позднее выяснилось, что ведущую роль в возникновении дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) при COVID-19 играет «перепроизводство» той самой гиалуроновой кислоты, пояснила Галина Игнатова.

«Известный всем феномен матового стекла на снимке КТ у больных возникает, когда гиалуроновая кислота в легких начинает заполнять альвеолярное пространство, - добавляет академик Чучалин. - Чтобы избежать повреждения легких и развития фиброза мы попробовали применять отечественный препарат – фермент Гиалуронидаза (ферментный препарат, разрушающий гиалуроновую кислоту при избыточной выработке - Ред.), Лонгидазу. Практика показала, что он помогает в качестве средства профилактики пневмофиброза».

Фото: онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза"

- Для подтверждения эффективности препарата Лонгидаза при пневмофиброзе мы провели открытое сравнительное многоцентровое исследование с участием 160 пациентов в период с июля 2020 - по апрель 2021 года, - рассказала Галина Игнатова. – Препарат Логидаза назначался пациентам примерно через 21 день от начала заболевания и не позднее двух месяцев. Через 6 месяцев после лечения препаратом Лонгидаза не было отдышки, ни других симптомов. Опыт показал, что это лекарственное средство эффективно работает как для профилактики, так и на ранних этапах развития пневмофиброза. Так, один из пациентов поступил к нам с тяжелой формой ковид-инфекции, поражением легких более 70%, при выписке площадь поражения составляла более 30%. Через 6 месяцев после начала лечения препаратом не было ни одышки, ни других симптомов.

Если говорить о механизме действия препарата Лонгидаза, то в результате ее применения рубцовая ткань в легких уменьшается в объеме, становится более эластичной, затрудняется дальнейшее развитие фиброзных изменений в очаге хронического воспаления, пояснила врач-пульмонолог.

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Не бросать пациентов»

В США по итогам исследований постковидного периода ученые пришли к выводу: пандемия привела к стрессу у 8 из 10 человек, отметил академик Чучалин. Количество людей с различными нарушениями здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции колоссально. «Как мы должны поступать? Самое важное - не бросать пациентов», - подчеркнул ученый. После получения отрицательных результатов ПЦР-анализа люди не должны оставаться один на один с проявлениями постковида, необходимо организовать медпомощь и наблюдение врачей разных профилей, заключили эксперты собрания РАН.