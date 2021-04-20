Курьер забыл на остановке в Москве коробку с драгоценностями на 800 тысяч рублей

Известный ювелир лишился украшений из-за рассеянности работника службы доставки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В полицию обратилась 35-летняя художник-стилист ювелирных изделий Диана Джанелли, основатель и владелец собственного бренда ювелирных украшений «Dzhanelli Jewellery». Женщина стала жертвой человеческого разгильдяйства.

Несколько дней назад Диана собрала для клиента посылку с ювелирными украшениями. Вызвала курьера транспортной компании, указала нужный адрес, передала коробочку курьеру и стала ждать отчета об успешной доставке. Однако, вместо благодарностей от довольного заказчика, Диана получила печальный звонок из транспортной компании. Курьер забыл ценную коробку на остановке общественного транспорта на Красной Пресне. Опомнившись, сотрудник службы доставки прибежал обратно, но посылки уже и след простыл.

- В похищенной посылке находились браслет из золота красного цвета весом около 100 грамм, колье из золота, кольцо с бриллиантами, кольца из красного и желтого золота с желтыми бриллиантами. Общий ущерб от действий неизвестного вора составил порядка 800 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция разыскивает вора, похитившего оставленную на остановке посылку. Полицейским предстоит изучить городские камеры наблюдения, которые могут помочь вычислить случайного воришку. О том, какое наказание грозит рассеянному курьеру пока неизвестно.

Диана Джанелли - художник-стилист ювелирных изделий, владелец бренда ювелирных украшений «Dzhanelli Jewellery», который основала в 2014 году. Член международной ассоциации "Союз Дизайнеров", призер и участник многочисленных выставок и конкурсов ювелирных изделий.