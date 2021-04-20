В московском ЦУМе с 21 апреля можно будет сделать прививку от коронавируса

Выездные бригады врачей примут пациентов в самом модном магазине столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раньше в ЦУМ на Петровке приходили исключительно за модными сумками, кроссовками и духами. С 21 апреля здесь можно будет сделать прививку от коронавируса. Прививочный пункт будет работать не только для покупателей ЦУМа, но для любого гражданина России, который придет с паспортом и полисом ОМС.

- С 21 апреля выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в ЦУМе, - подтвердили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Также с 21 апреля откроется еще два мобильных пункта вакцинации – прививку COVID-2019 можно будет сделать в торговых центрах «Шангал» (Зеленый проспект, 62, возле станции метро «Новогереево») и «XL Дмитровка» (Дмитровское шоссе, 89, возле станции метро «Селегерская»).

Вакцинация во всех мобильных пунктах будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.

- Прививка делается дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться за вторым компонентом вакцины, - напомнили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Где в Москве можно сделать прививку без записи (ежедневно, с 10.00 до 21.00):

ГУМ - Красная площадь, дом 3

ТРЦ «Афимолл Сити» - Пресненская набережная, дом 2, первый этаж, флагманский центр госуслуг ЦАО

Фуд-молл «Депо» - улица Лесная, дом 20, строение 3

Театр «Геликон-опера» - улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1 и 2

ВДНХ - полукруглое здание слева от главного входа), Проспект Мира, дом 119, строение 227

ТРЦ «Рио» - Ленинский проспект, дом 109

ТРЦ «Гагаринский - улица Вавилова, дом 3

ТРЦ «Ереван Плаза» - Большая Тульская улица, дом 13

ТРК «Щука» - Щукинская улица, дом 42

ТРЦ «Европейский» - площадь Киевского Вокзала, дом 2

ТЦ «Круг» - Старокачаловская улица, дом 5а

ТДК «Тройка» - Верхняя Красносельская улица, дом 3а

Центр госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино - с 8.00 до 19.30, улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1

Центр госуслуг Дмитровского района - с 8.00 до 19.30, Лобненская улица, дом 4а

Центр госуслуг района Ясенево - с 8.00 до 19.30, Новоясеневский проспект, дом 9

ТРЦ «Домодедовский» - Ореховый бульвар, дом 14, корпус 3

ТЦ «Кунцево Плаза» - Ярцевская улица, дом 19

ТЦ «Парк Хаус» - Сигнальный проезд, дом 17

ТЦ «Эльбрус» - Кавказский бульвар, дом 17

ТРЦ Columbus - Кировоградская улица, дом 13а, флагманский центр госуслуг ЮАО

ТЦ «Метрополис» - Ленинградское шоссе, дом16а, строение 8, флагманский центр госуслуг САО

ТРЦ «Спектр» - Новоясеневский проспект, дом 1, флагманский центр госуслуг ЮЗАО

ТРЦ «Щелковский» - Щелковское шоссе, дом 75, флагманский центр госуслуг ВАО

ТЦ «Город» - Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, флагманский центр госуслуг ЮВАО

ТЦ «Арена Плаза» - Ленинградский проспект, дом 36

Фуд-корт «Подсолнухи Art & Food» - Открытое шоссе, владение 9, строение 14а

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