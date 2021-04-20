"Лучше б меня не было": пятилетнему мальчику снятся кошмары из-за связавшей его скотчем воспитательницы

Страшные сны появились у мальчика после сильного стресса, который он испытал в садике. Фото: Shutterstock

Последний месяц 5-летнему Саше (имя изменено) из Одинцова каждую ночь снятся кошмары, мальчик часто вскрикивает и даже плачет во сне. А просыпаясь повторяет одни и те же фразы: меня никто не любит, это моя вина, я глупый, лучше б меня не было. Каждый раз просыпаясь среди ночи от криков сына, мама Саши 45-летняя Елена (имя изменено) берёт мальчика на руки и объясняет ему, что он дома, она рядом и больше его никто не обидит. Страшные сны появились у Саши после сильного стресса, который ребёнок недавно пережил в детском садике, расположенном в подмосковном посёлке Горки.

О том, что произошло с Сашей, Елена узнала совершенно случайно. Переодевая мальчика дома, после детского сада, мама заметила у него на руке синяк. Елена стала расспрашивать, откуда он взялся, может Саша случайно обо что-то ударился или другой ребёнок во время игры не рассчитал силу. Но мать никак не могла представить, что травму её сыну мог нанести воспитатель.

Переодевая мальчика дома, после детского сада, мама заметила у него на руке синяк.

— Сын сказал, что он не хотел спать во время тихого часа, а воспитательница соседней группы сильно схватила его за руку и отвела в другую комнату, там она связала ему руки и ноги скотчем и угрожала ещё и рот заклеить. А ещё он вспомнил, что она говорила, что уколет его иглой, чтобы он заснул, можете себе представить? — вспоминает мама мальчика.

Услышав рассказ сына, Елена сразу связалась с заведующей детского сада. Женщину уверяли, что ничего подобного случиться в их учреждении не могло. Но мать видела состояние своего ребёнка и понимала, что 5-летний мальчик не смог бы самостоятельно выдумать такую связную историю с большим количеством деталей. Саша подробно и очень эмоционально рассказывал маме как именно его схватили за руку и точно мог описать порядок действий воспитателя, и показать, как его запястья и щиколотки перематывали скотчем. Не поверить было невозможно. Поэтому Елена продолжала стоять на своём и требовала у руководства детского сада разобраться в ситуации, просмотреть камеры, установленные в помещениях группы и даже написала заявление в полицию.

Воспитательница, чьи способы общения с детьми возмутили маму Саши. Фото: Личный архив

— Сначала меня уверяли, что Саша сильно шумел и его пытались успокоить исключительно педагогическими методами, брали на ручки, проводили профилактические беседы. Но ответы на мои вопросы были какие-то скомканные, будто мне чего-то не договаривали. А потом у нас состоялся ещё один разговор, где была заведующая и эта воспитательница, тогда она всё-таки призналась, что связала моего ребёнка скотчем, эту беседу я записала на диктофон. — Говорит Елена.

На этой аудиозаписи женщина прямым текстом говорит, что она пыталась успокоить ребёнка угрозами, а когда у неё сдали нервы перешла к активным действиям и всё-таки связала мальчика скотчем.

Эту запись Елена передала в полицию, там стали проводить проверку. По её результатам возбуждать уголовное дело на воспитателя за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию не стали. Но в её действиях усмотрели основания для административной ответственности по статье "побои". Ведь у мальчика были обнаружены телесные повреждения. Вред физическому здоровью Саши оценили как несущественный. Но куда важнее в данной ситуации не забывать про психологическое состояние ребёнка. Хоть воспитательница и утверждала, что мальчик воспринял её наказание как игру и совсем не испугался.

В действиях воспитательницы усмотрели основания для ответственности по статье "побои". Фото: Личный архив

— После случившегося он стал заикаться, плохо спать, постоянно себя ругать и обвинять в любых бедах. Воспитательница ушла из сада, через какое-то время я попыталась снова привести ребёнка в группу. Но на него начались нападки со стороны других детей, я услышала: «Саша пришёл, прячьте игрушки», я понимаю, что дети это не со зла и на их поведение кто-то повлиял. — говорит мать Саши.

Чтобы не подвергать сына новым переживаниям, Елена решила на какое-то время оставить сына дома. Уже месяц мальчик не ходит в детский сад и посещает психолога. Ребёнку становится проще справляться со своими страхами, и он снова учится доверять взрослым.

Чтобы хотя бы примерно оценить состояние Саши после всего случившегося, мы попросили прокомментировать ситуацию детского и подросткового психолога, кандидата психологических наук, доцента МГМУ им. Сеченова, Генерального директора психологического центра "Квартет" Антона Сорина.

— Я бы квалифицировал описанное как последовательное нанесение вреда психическому здоровью ребёнка: через слова и через физическое воздействие. Здесь есть несколько компонентов. Во-первых, ребёнок оказывается лишён свободы перемещаться, он не может убежать и защититься. Во-вторых, он понимает, что отличается от других детей, потому что других детей не связывают, он оказывается один. И в-третьих, он не понимает правил происходящего.

Как игровую эту ситуацию точно рассматривать нельзя, как только включается физический компонент она автоматически перестаёт быть игровой. А угроза иглы — это уже психотическая история. Такой воспитатель не должен работать с детьми где бы то ни было. Что касается травли другими детьми. Закон любой группы заключается в следующем: если воспитатель настраивает одних детей против других детей или ребёнка, такое поведение закрепляется. По сути произошедшее является травмирующей ситуацией не только для пострадавшего ребёнка, но и для всех детей в группе. Дети всегда должны оставаться за пределами процессов, которые происходят в педагогическом коллективе, и не должны становиться средством для решения каких-либо вопросов, — пояснил Антон Сорин

Во всей этой истории есть ещё один очень важный нюанс. Воспитателю, связавшему ребёнка скотчем, позволили уволиться из детского сада по собственному желанию. А это значит, что эта женщина сможет спокойно снова устроиться работать с маленькими детьми. И никто не может гарантировать, что подобного больше никогда не повторится.

Мы связались с Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой и попросили прокомментировать эту ситуацию.

Больше всего в этой ситуации удручает, что, по закону, воспитатель после увольнения по собственному желанию может беспрепятственно устроиться в любой другой детский сад. В лучшем случае заведующая при приеме ее на работу может позвонить на прежнее место и запросить отзывы. Но на практике – это редкость. Нам, конечно, нужен черный список таких воспитателей, педагогов, нянь, которые при исполнении служебных обязанностей допустили жестокость по отношению к ребенку, чтобы они не могли работать с детьми, пока, например, не пройдут курс психотерапии. Мы консультировали маму мальчика, помогли найти ему психолога. В этой ситуации мама имеет право обжаловать решение полиции и взыскать с руководства детского садика компенсацию морального вреда в судебном порядке. — считает Ксения Мишонова

Руководство детского сада от комментариев отказалось. Но мама мальчика не собирается бросать эту историю на полпути и готова идти до конца, защищая права своего ребенка. Женщина считает, что важно не прощать такие поступки в отношении маленьких детей, у которых нет возможности за себя постоять и дать взрослому отпор.