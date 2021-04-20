Американцы не хотят работать: «Макдональдс» платит $50 за явку на собеседование

По слова руководства сети быстрого питания, пойти на такой радикальный шаг им пришлось из-за банальной нехватки рабочих рук. Фото: Shutterstock

Положение на рынке труда в штате Флорида дошло, что называется, до ручки. Как рассказали изданию The Insider сотрудники местных «Макдональдсов», сейчас им приходится платить по 50 долларов просто за то, чтобы кандидаты пришли к ним на собеседование. Да, вы не ослышались: просто за то, что вы пришли поговорили о трудоустройстве, вам дадут полсотни баксов.

По слова руководства сети быстрого питания, пойти на такой радикальный шаг им пришлось из-за банальной нехватки рабочих рук. Если раньше «Макдональдс» был прибежищем студентов и малообеспеченных лиц, то теперь даже они не идут жарить котлеты и разливать по бокалам газировку. Ситуация дошла до такого состояния, что менеджеры поставили подчиненным жесткую задачу: брать кого-угодно, но обеспечить работу! С учетом того, что этот вид кулинарии расширяет свою сеть в США, пищевикам нужно все больше сотрудников, а их нет!

По словам Блейка Каспера, владеющего франшизой ресторанов во Флориде, причина недобора - высокие выплаты по безработице от властей. Многие люди отказываются батрачить с 9 до 6, ведь можно просто так получать финансы от государства!

Владельцы сети быстро питания теперь идут на различные ухищрения. Помимо платы за собеседования, они стали активно рассылать сообщения в соцсетях, предлагают новые бонусы и разрабатывают прочие «плюшки». Пришлось даже запланировать повышение зарплаты с 12 до 13 долларов в час, что на 4 доллара выше минимальной зарплаты в штате. И все равно, народ не идет в «Макдональдс»! Например, на 60 ресторанов, работающих во Флориде, удалось наскрести лишь 115 новых сотрудников.

Впрочем, не все так однозначно. Как говорит статистика по другим отраслям промышленности, они не испытывают такого дефицита кадров. Например, в розничной торговле, где оклад составляет около 15 долларов в час, недостатка рабочих рук не наблюдается. Как считают эксперты, отчасти это может быть связано как с более высокой зарплатой, так и с тем, что в фаст-фуде сотрудники подвергаются большей опасности заражения COVID-19.