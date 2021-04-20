Путин с пониманием отнесся к переносу даты проведения «Бессмертного полка»

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как уже сообщала вечером в понедельник, 19 апреля, «Комсомольская правда», Центральный штаб движения «Бессмертный полк» перенес шествие с 9 мая на 24 июня.

- Дмитрий Сергеевич, согласовано ли это решение с Кремлем? - задал я во вторник, 20 апреля, вопрос Пескову. - Известна ли реакция Владимира Путина, учитывая то, что его отец, Владимир Спиридонович, воевал, и у президента особое отношение ко всем подобным акциям, связанным с великой Победой.

- Во-первых, в нашей стране практически у всех отцы и деды воевали, - сказал пресс-секретарь, - у всех особенное отношение к этой акции. Поскольку акция именно общественная, как вы правильно заметили, то нет никакой необходимости согласовывать свои действия с Кремлем.

Есть единственная у нас у всех необходимость и обязанность - в период пандемии - согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение.

Безусловно, президент, как и мы все, ждет этой акции.

- Но он в курсе, да, что перенесли, что она будет 24 июня? И как Владимир Путин к этому отнесся?

- Он в курсе, да. С пониманием... Есть эпидемиологическая обстановка.

- Спасибо.

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