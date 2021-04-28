Статус «предпенсионер»

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Россиянам, которым осталось несколько лет до пенсии, полагаются льготы и меры социальной защиты, которые делятся на два вида - федеральные и региональные. Право на них определяется индивидуально, поэтому один и тот же человек может воспользоваться ими в разное время.

Федеральные льготы

1. Освобождение от некоторых налогов

А именно - право не платить имущественные и земельный налоги. Освобождение предоставляется на один объект каждого вида имущества. К примеру, за одну машину, квартиру и дачу. Сама льгота назначается по факту достижения «старого» пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

2. Бесплатная диспансеризация

Работодатель обязан ежегодно предоставлять предпенсионерам два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации.

3. Гарантия трудовой занятости

В законе прописана ответственность работодателей за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу по причине возраста.

4. Бесплатное переобучение

Обучаться по программам повышения квалификации и переквалификации могут как работающие, так и неработающие граждане. Для направления на учебу нужно обращаться в центр занятости населения по месту жительства. Там предложат различные варианты обучения, а после него - варианты трудоустройства.

5. Повышенное пособие по безработице

Предпенсионерам положено увеличенное пособие по безработице. Его размер в 2021 году составляет 12 130 рублей в месяц. Период такой выплаты составляет один год.

6. Досрочный выход на пенсию

Если предпенсионер стоит на бирже труда, но все равно не может найти работу, он может выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно иметь минимальный стаж и число пенсионных коэффициентов (в 2021 году это 12 лет и 21 коэффициент). Оформить досрочную пенсию можно не раньше, чем за два года до наступления пенсионного возраста.

7. Выплата накопительной пенсии

Все виды выплат пенсионных накоплений назначаются в рамках старого пенсионного возраста. То есть в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Если накопительная пенсия не больше 5% от суммы страховой пенсии, получить ее можно единовременно.

Региональные льготы

Среди них - бесплатные лекарства и проезд на общественном транспорте, скидка на капремонт, услуги ЖКХ и прочее. Каждый субъект РФ устанавливает свои льготы, поэтому они зависят от места проживания.

P. S. Проверить свой стаж и право на льготы можно в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или gosuslugi.ru, а также в отделениях Пенсион¬ного фонда России или МФЦ.