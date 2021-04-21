Помидорная война фермера Гаврилова: чем закончилась попытка нашего героя торговать овощами по честной цене

Александр Гаврилов устал судиться с чиновниками, но решил напоследок громко хлопнуть дверью. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- ... Не, ты не подумай - Владимира Владимировича я уважаю, он мужик правильный… - волгоградский фермер Александр Гаврилов смущается, когда рассказывает о своем поступке, на несколько дней ставшим одной из главных новостей региона. Перед самым Новым годом тот раздал тонну продуктов всем нуждающимся, закрыл магазин и приколотил к нему табличку: «Здесь произошли похороны всех надежд на Путина».

- Путин здесь ни при чем, - снова вздыхает он. - От отчаяния это было, сгоряча. Устал бороться с беспределом местных чиновников. Они делали все, чтобы я закрыл магазин. А наверху меня не слышали. Вот я и… Четыре года на эту бессмыслицу ушло! Читай!

И фермер Гаврилов достает увесистую пачку бумаг — историю своей многолетней борьбы за право продавать собственные овощи в собственном же магазине.

«ПРОДАЙ МАГАЗИН!»

О том, что вырастить урожай — это пол-беды, бывший преподаватель Волгоградского музучилища Александр Гаврилов понял еще в начале 90-х, когда вместе с супругой ударился в фермерство и вырастил первые тонны ароматных помидоров. Вторая проблема оказалась куда серьезней — урожай нужно еще продать. И тогда Гавриловы решились открыть собственную торговую точку. Получили необходимые документы и дело пошло: в сезон торговали своими овощами, а часть сооружения сдавали в аренду. Но однажды все изменилось.

- В 2017-м то один, то другой смуглый торговец подходил: «Продай магазин», - вспоминает фермер. - Я отказывал и не обращал внимания. А потом вдруг в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда вызвали: не так стоит магазин, не так землю использую. Тыкали в договора: мол, написано, что «эксплуатация объекта торговли», вот и эксплуатируй, а торговать нельзя. Как эксплуатировать-то объект торговли, если не торговать в нем?! Бред! Я им доказал, что торговля законна и успокоился было. Рано, оказывается…

Дальнейшее стало шоком для всех Гавриловых.

БЛОКАДА

- Продавец звонит, чуть не плачет: прямо перед моим магазином сгрузили три павильона — как теперь торговать, покупатели подойти не могут? - вспоминает Александр Гаврилов. - Приехал, обалдел — они эти ларьки всего в 1,2 метра от меня поставили, закрыв подъездные пути и доступ к канализационным люкам. Как специально сделали!

Возмущение фермера переросло в полнейшее недоумение, когда новые соседи показали бумаги: все законно, а разрешение на установку им выдала все та же администрация Краснооктябрьского района. Как так-то? А если, не дай Бог, пожар — все же сгорят!

- Вот и прокуратура удивилась, - достает Гаврилов еще один документ: в нем чиновникам напоминают, что существуют нормы и правила от 2011 года, по которым сотворенное ими — грубейшее нарушение и ставить такие магазины ближе 5 метров от окон зданий нельзя!

Тогда что же получается - чиновники упомянутой администрации не знали о нормативах? Или знали, но намеренно пошли на нарушение правил? Последнее наводило на не очень приятные выводы...

Ответ администрации Волгограда на запрос «Комсомолки» удивил. Мол, никто ничего не нарушал, ларьки вплотную к магазину Гаврилова были установлены в соответствии с действующими нормами, а когда те в сентябре 2017 года изменились, суд принял решение убрать их, что чиновники законопослушно и выполнили, предложив коммерсантам под торговлю другие места. Впрочем, между приведенной мэрией хронологией и реальностью оказалась большая пропасть.

- Несмотря на протест прокуратуры, закрывать незаконные точки они не собирались, - говорит фермер. - И тогда я подал в суд…

СУДУ ПОВЕРИЛИ С ТРЕТЬЕГО РАЗА

Нет, районный суд не встал на сторону администрации и постановил убрать закрывшие магазин Гаврилова ларьки. Однако администрация Краснооктябрьского района не только не поторопилась выполнять решение суда, а сделала все ровно наоборот.

- Я еще толком порадоваться не успел, как узнал — власти района обжаловала решение в облсуде, - перебирает бумаги Гаврилов. - Тот тоже: ларьки нарушают нормы, убрать! Мы тут все рты пораскрывали, когда увидели: администрацию не устроило и это решение, и те обжаловали его уже в кассационном суде Краснодара! И он тоже признал мою правоту!

- Снесли же все-таки, - вместе с ним мы стоим у его магазинчика, рядом с которым видны остатки следов тех незаконных ларьков.

- Да, но не сразу, - снова нерадостен он. - Положено было в течении 30 дней убрать, а те простояли еще 8 месяцев — администрация хоть со скрипом и вынесла постановление о снятии «блокады», но ничего не делала для этого.

Торговля Гаврилова за это время заметно скукожилась — народ просто не видел его овощи, а арендаторы (часть площадей он сдавал), съехали — нет покупателя. Но сюжет и не думал заканчиваться...

ОТВЕТНЫЙ УДАР

22 июня прошлого года война между Гавриловым и чиновниками вспыхнула с новой силой. Тогда сразу шесть специалистов администрации района вдруг обнаружили — павильон, в котором фермер торговал овощами, ни что иное, как капитальное сооружение, на строительство которого никто не давал разрешения! И вскоре в суде уже был иск от Краснооктябрьского района: самовольно… нарушено… представляет угрозу для жизни населения... Следовательно, магазин нужно снести.

- Что там за специалисты-то работают? - от возмущения дрожит голос Гаврилова. - Они даже не знали, что у меня все документы о законности строения есть, а свои экземпляры куда-то подевали. И подписанного той же администрацией акта сдачи объекта в эксплуатацию у них, оказывается, тоже не было. Или просто не захотели в свой же архив заглянуть? И почему через суд-то?

Кстати, хороший вопрос. Итак, чиновники по какой-то причине засомневались в законности установки павильона Гаврилова. И винить в чем-либо на этом этапе их сложно: в конце концов, это их работа — проверять, чтобы на улицах наших городов не возникало торговой самостийщины 90-х, когда новоявленные купцы где и как попало ставили безликие будки со сникерсами и жвачками. Но почему бы не вызвать тогда того же Гаврилова в кабинет: покажи документы, мил человек! И не пришлось бы загружать лишней работой и без того перегруженные суды, тратить государственные деньги…

- Почему бы ему не придти и не поговорить? Почему не предложил поговорить о мировой? - задает вопрос глава Краснооктябрьского района Иван Дронов.

Вопрос резонный и я переадресовываю его фермеру.

- А как ты это себе представляешь? - горячится тот. - Его сотрудники меня судами и проверками обложили, а я ему - с мировой? И потом: я в конце прошлого года приходил с письмом, где просил его вникнуть в проблемы товаропроизводителей и вернуть ситуацию в правовое поле. Отправили к заму, тот послушал, покивал. И все на этом. Мне снова пришлось ходить по судам.

«Так как законодательством предусмотрен только судебный механизм урегулирования вопросов, касающихся подобных объектов самовольного строительства, администрация района была обязана обратиться в судебные органы», - гласил официальный ответ администрации города на мой запрос.

Неужели и правда подобные споры в России нельзя решить без судов? Оказывается, это не совсем так. В данном же случае — совсем не так.

ПРЕДВЗЯТОСТИ НЕ БЫЛО?

- Администрация снова немного лукавит, - говорит адвокат Гаврилова Ирина Примакова. - Законодательство предусматривает не только судебный механизм урегулирования вопросов, касающихся самовольных построек, но и внесудебный - по решению органа местного самоуправления. У него имеются все необходимые ресурсы для этого - от привлечения специалистов-экспертов до профессиональных строителей. Уверена, что у администрации не было цели решить данный вопрос во внесудебном порядке, как-то урегулировать спор. В пользу этого довода свидетельствуют следующие факты: осмотр объекта так называемой "комиссией", а по факту одним человеком, состоялся в отсутствии Гаврилова. Как именно проводился осмотр, имел ли сотрудник нужную компетенцию - неизвестно. Никакие уведомления, требования предоставить документы или объяснения ему не направлялись. Кроме того, при составлении акта осмотра был грубо нарушен «Порядок выявления, пресечения самовольного строительства и принятия мер по сносу самовольных построек на территории Волгограда».

- Никакой предвзятости в этом деле не было, - вспомню я тут слова главы района Ивана Дронова. Мол, были обычные проверки, под которые часто попадают предприниматели, совпадения. Да и вообще вся эта история — набор излишних эмоций.

Но как тогда понимать последующие действия его подчиненных?

«ВАСИЛИЧ ГОРИТ ТВОЙ МАГАЗИН»

Вот же: «строение… не является объектом капитального строительства… не допущены нарушения норм и правил… не создает угрозу жизни и здоровью граждан» - на эту экспертизу, которую Александр Гаврилов предъявил суду, он потратил немалые деньги. Казалось бы — если нет предвзятости, то и расстаться бы на этом полюбовно. Ошиблись чиновники, бывает…

Но не тут-то было, история повторилась — администрация вдруг не признает эту экспертизу, требуя назначить повторную. Которая также устанавливает — Гаврилов ничего не нарушил. Но чуда не происходит — районные спецы отказываются верить и этому документу, настаивая уже на третьей экспертизе!

Это неверие позже дорого станет бюджету района.

- Они бились до последнего, что вылилось в длительный (почти 8 месяцев) судебный процесс на абсолютно пустом месте, - констатирует адвокат Примакова. - Нами направлено в суд заявление о возмещении судебных издержек, понесенных ответчиком на сумму 40 тысяч рублей. Это дополнительно к тем 85 тысячам за две экспертизы, которые уже возложили на администрацию...

Но одними судами дело не ограничилось. По удивительному стечению обстоятельств в разгар битвы Гаврилова начинают проверять газовщики, энергетики, налоговики, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы.

- Я потом узнал — проверить меня просила администрация Краснооктябрьского района, - говорит фермер. - Ничего не нашли, у меня все чисто. Еще один «случайный» эпизод: в августе у магазина мы поставили столик с продукцией. И тут же постановление: «несанкционированная торговля», штраф 3 тысячи! Прокуратура подтвердила: нарушения не было, торговля велась на моей земле. При этом я указал проверяющему: вон кавказцы арбузами прямо на муниципальной земле торгуют! Вот кого оштрафовать бы! Он подошел к ним, руки пожал и уехал. Тоже совпадения? И я снова в суд, который отменил решение о штрафе. А вскоре вот эта записка на магазине появилась.

В худших традициях второсортных детективов недоброжелатели прилепили на фермерский магазин вот такую записку. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Он протягивает листок, на котором неровным почерком выведено: «Василич Прекрати войну Горит твой магазин».

- В заявлении в полицию написал, кого подозреваю. Но записку не изъяли, их не опросили, почерковедческую экспертизу не сделали… Тогда у меня руки и опустились. Я раздал товар и повесил ту табличку про Путина. Она недолго провисела - приехали полицейские и сняли.

«ПУТИНУ. ВЫ СПАСЛИ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Этот ли его эксцентричный поступок помог или включились какие-то другие механизмы, но сразу после последнего заседания суда, где его опять признали правым, многолетний спор вдруг прекратился. А спустя несколько дней, как уверяет фермер, ему раздался звонок:

- Представились из канцелярии Президента: «Мы в курсе ваших проблем. Ваш вопрос будет решен в рамках действующего законодательства».

«В ходе судебного разбирательства были проведены необходимые экспертизы, опираясь на результаты которых суд признал, что объект является некапитальным, соответственно, имеет право располагаться на данном земельном участке. Данное решение суда муниципалитет не обжаловал… В настоящее время у администрации Краснооктябрьского района не имеется претензий к гражданину Гаврилову. Сейчас в павильоне осуществляется хозяйственная деятельность», - ответили «Комсомолке» в мэрии Волгограда.

И фермер на радостях повесил на окне многострадального павильона распечатку: «Путину. Спасибо за личное участие, понимание фермерских проблем и решение нашего вопроса. Вы спасли фермерское хозяйство».

Я снова перечитываю увесистую папку фермера Гаврилова, пытаясь понять, когда и кому фермер перешел дорогу. Где-то же должно быть конфликтное начало всей этой шумной истории.

- А то неясно, - разводит руками овощевод. - Когда ко мне приходили с предложением продать магазин, торговцы-перекупщики прямо говорили: «Василич, не ломай нам бизнес».

- В смысле?

- Я свои помидоры по 20 рублей в этом павильоне продавал, а они, закупив в полях по 7 рэ, ставили рядом с моим магазином цену и в 60, и в 100 рублей. Не вкладывая практически ничего, хотели сотни процентов прибыли! Вот вся округа ко мне и шла…

20 РЭ ЗА КИЛО — СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА!

И он рассказывает о еще одном «совпадении». Что он бы рад расширить торговлю, обеспечивая простой народ дешевыми овощами, но давно бросил участвовать в муниципальных торгах за землю под торговые точки.

- А толку? - пожимает он плечами. - В этих торгах, кто больше предложил, тот и выиграл, а перекупщики всегда больше давали. Нужно менять систему таких торгов: давать преимущество на них тем, кто реально что-то выращивает и налоги с этого платит, а не тем, кто «десять концов» на товаре накручивает и продавцам зарплату «вчерную» выдает.

Говорит, что скандальной таблички не появилось бы, если бы на жуткую несправедливость в отношении него обратили внимание соответствующие органы. Равно как и на то удивительное рвение, с которой чиновники так яростно убивали его бизнес. Что справедливая цена в сезон за кило томатов — 20 рублей, и если он в этом году сможет продать все свои помидоры по этому прайсу, будет самым счастливым фермером в Волгоградской области.

- А ведь можно еще дешевле сделать!

И вдохновленный победой он мечтает, чтобы правительство пошло навстречу таким, как он, сделав солярку для аграриев хотя бы по 15 рублей за литр (вместо нынешних почти 50), а киловатт энергии — 3 рубля (сегодня он платит почти 9). Тогда и не пришлось бы никаких спецсовещаний по снижению цен на продукты проводить...