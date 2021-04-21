Круче только Захарченко: Два полковника полиции на взятки скупали дома и квартиры на сотни миллионов рублей

До своего ареста Дмитрий Атаев (слева) и Евгений Кашматов частенько выступали на ТВ: рассказывали, как борются с коррупцией.

Жильцы раздолбанной двухэтажки в подмосковном Пушкино, рассматривая на экране телефона лицо человека в форме, пожимают плечами.

- Да, жил здесь.

Обитая дерматином дверь закрыта. Звонок срезан. На стук никто не отвечает. В этой старой коммуналке еще несколько лет назад жил полицейский Дмитрий Атаев. В конце 90-х он служил в Чечне. Отдельная комната досталась Атаеву с женой в наследство от родственников.

- Хорошие ребята, - говорят соседи.

Никто из местных, конечно, тогда и не предполагал, что скромный Дима Атаев к середине 2010-х так раскрутится на службе, что начнет скупать в Москве и окрестностях недвижимость, часы и машины на сотни миллионов рублей.

БОРЦЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Имя бывшего полицейского полковника Дмитрия Захарченко за последние годы стало символом коррупции. В 2016-м он прославился на всю страну, когда в его квартирах при обыске нашли несколько миллиардов рублей наличными. Начали копать, и выяснилось, что у полковника и его родни 13 купленных за последние годы квартир, большой автопарк и счета в банках. Всего добра - на 8,5 млрд рублей. Захарченко на тот момент возглавлял одно из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России…

Во время расследования было доказано, что последние несколько лет службы он активно вымогал взятки у крупных подрядных компаний, бизнесменов, банков. В 2019-м Захарченко, лишенному звания и наград, дали 13 лет колонии строгого режима.

«Кейс Захарченко», судя по всему, продолжает жить. На днях Мосгорсуд отправил в колонию сразу двух подполковников полиции (теперь уже бывших), которые также трудились в «антикоррупционных» подразделениях МВД.

ЖАЛОБА В ФСБ

Осенью 2018 года гендиректор московской компании «ЭМК-Инжениринг» (занималась подрядами по строительству и коммуникациям) написал заявление в ФСБ, что у него вымогают взятку.

- Взятка в 20 млн передавалась в несколько траншей, - рассказывает источник в следствии. - Последняя встреча проходила под наблюдением сотрудников ФСБ.

Сразу после передачи денег задержали мужчину, который приходил за пачками с банкнотами. Тимур Дзусов оказался бывшим сотрудником ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков), а ныне - безработным. Дзусов назвал имена людей, с которыми они пытались провернуть целую схему вокруг «ЭМК-Инжениринг».

ПЕРЕГОВОРЩИК

По словам Дзусова, мозговым центром был Дмитрий Атаев. На тот момент он занимал пост заместителя начальника 11-го отдела управления «Ц» Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ. Другими словами, был высокопоставленным сотрудником службы, которая борется с коррупцией в рядах полиции. Он привлек своего знакомого, полковника Евгения Кашматова. Тот был специалистом по налоговым преступлениям, возглавлял отдел в московском УЭБиПК (Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции).

А дальше все по классике. Кашматов отправил в «ЭМК-Инжениринг» уведомление, что компанию подозревают в уходе от налогов, полиция начинает доследственную проверку. Спустя пару дней Дзусов помчался на предприятие в качестве переговорщика. Руководству фирмы он предложил закрыть вопрос за 20 млн рублей. Кстати, когда подключилась ФСБ, Дзусов успел частями отнести Атаеву и Кашматову 17 миллионов.

Самые крутые часы в коллекции Атаева - IWC Portugieser Chronograph. Корпус из розового золота (18 карат), посеребренный циферблат, ремешок из кожи аллигатора. В московских магазинах такие стоят от 1,1 млн рублей.

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО

Оперативники поехали с обысками по домам высокопоставленных полицейских. И от увиденного, прямо говоря, обалдели.

Дом Атаева на северо-западе от соседских отличался начинкой: залы с потолками в три этажа, бассейн, бильярдная, кинозал с проектором. Фото: Кадр из программы "Вести. Дежурная часть"

- Установлено, что во время службы в правоохранительных органах Атаев и Кашматов, а также их родственники приобрели десятки объектов недвижимости. Хотя понятно, на зарплату все это купить невозможно, - рассказал «Комсомольской правде» следователь по особо важным делам отдела ГСУ СК России по Москве Евгений Кожушко. - Их бывшие коллеги на допросах утверждали, что ничего этого не видели - ни шикарных квартир, ни часов на руках… Сейчас в суде рассматривает иск прокуратуры, которая требует обратить в доход государства обнаруженную у экс-полицейских недвижимость. Этот процесс еще не завершен.

В итоге в суде был доказан только один эпизод взятки - последней. Двух бывших полковников суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафам - по 100 млн рублей.

Бассейн в доме Атаева. Фото: Кадр из программы "Вести. Дежурная часть"

КОНКРЕТНО

Что приобрели

Дмитрий АТАЕВ:

Двухэтажный каменный дом в Куркине (рядом река Сходня). Около 200 кв. м. Участок 10 соток. От 60 млн руб. (здесь и дальше мы взяли средние цены на аналогичную недвижимость на данный момент).

Двухэтажный деревянный дом в деревне Новосельцово (городской округ Мытищи, берег канала имени Москвы). Около 200 кв. м. Участок 10 соток. От 20 - 25 млн руб.

2 квартиры в Москве. Более 20 млн руб.

2 квартиры в Химках. Более 10 млн руб.

2 внедорожника - Toyota Land Cruiser Prado (2 - 3 млн руб.) и Mercedes GLE (4 - 5 млн руб.).

Несколько земельных участков в Подмосковье.

Евгений КАШМАТОВ:

3 квартиры в Раменках (две трешки и однушка, стоимость более 50 млн руб.), квартира на Соколиной Горе (около 10 млн руб.).

Несколько нежилых помещений в Подмосковье.

В банковской ячейке хранил в разных валютах до 81 млн руб. по текущему курсу.