Кем был Ленин для России: добрый дедушка или злой гений?

Споры вокруг персоны Ленина не утихают до сих пор. Но ясно одно - он является одним из самых известных политических деятелей ХХ века. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить!» - гласили советские лозунги. А между тем Ильичу, если бы он сумел победить смерть, исполнился бы 151 год. Так кем он стал для России - благом или большим несчастьем? Чего больше было от его правления - плюсов или минусов?

«Комсомолка» столкнула на ринге исторических фактов и их интерпретаций историка, автора телеграм-канала «Толкователь» Павла ПРЯНИКОВА и кандидата исторических наук, директора канцелярии Российского императорского дома Александра ЗАКАТОВА.

«ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК»

Александр Закатов (А. З.): Без сомнения, Ленин был выдающимся человеком. Но все свои таланты он посвятил разрушению всероссийской цивилизации. Сама Россия, ее устои, ее вера и культура были ему ненавистны. Это самое страшное, потому что привело к большим потерям, как человеческим, так и культурным и историческим.

Кандидат исторических наук, директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.

Павел Пряников (П. П.): Я считаю Ленина самым гениальным россиянином в истории. Он сделал для страны хорошего куда больше, чем создал проблем.

Историк, автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников.

ВСЕОБЩЕЕ РАВЕНСТВО ПО-ЛЕНИНСКИ

П. П.: Ленин сумел реализовать на практике общую идею левых уравнять людей в правах: женщин, мужчин, инородцев, людей с разной религией. Мы стали одной из первых стран мира, где женщины получили права.

А. З.: Процесс сглаживания сословий происходил и до революции. А после отмены крепостного права и вовсе пошел ускоренными темпами. В любом случае в XX веке сословное деление исчезло бы. Да, так сложилось, что при большевиках процесс ускорился, но какой ценой это далось?

П. П.: При Николае II много что планировалось, но ничего не выполнялось. Правящая верхушка сидела на земельной ренте и чувствовала себя хорошо. Заслуга Ленина в том, что он не просто уравнял женщин с мужчинами, а включил их в рынок, отправил на предприятия. Этим увеличил рабочую силу и предложение труда. А чтобы им было проще, создал детские сады, ясли. Без революции этот процесс мог бы тянуться на десятилетия.

А. З.: Детские сады были и при царе, правда, они тогда так не назывались. Посмотрите на объявления некоторых заводов и фабрик - увидите, что для рабочих есть общежития, больницы, дошкольные учреждения для детей. И программа ликвидации безграмотности была разработана до революции. План существовал еще в конце XIX века. По нему к 1922 году все ходили бы в школу.

ВОЖДЬ ПРИДАЛ УСКОРЕНИЕ

П. П.: Ленин ускорил и переход общества от сельского к городскому. Он считал, что только городские слои - это передовой класс.

А. З.: Рабочим законодательством в Российской империи восхищался даже президент США Тафт. Он говорил, что оно одно из самых прогрессивных в мире. Конечно, по современным меркам суровое. Но тогда 8-часового рабочего дня не было нигде в мире. Его не позволял ввести уровень развития экономики.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ГОЭЛРО

А. З.: ГОЭЛРО разрабатывался до революции, и большевики просто воспользовались этими наработками. Создавались частные предприятия, их потом просто переименовали. Надо сказать, что есть заслуга и власти советского периода. Не Ленина, а конкретных деятелей. но они так же трудились бы и при империи.

П. П.: На момент революции мы занимали место во второй десятке по темпам электрификации. Вся электропромышленность была западная. Все строили немцы, итальянцы, французы. Ленин стал суперменеджером, который знал, как сделать все быстро, только американскими темпами: крупные заводы, много электричества, развитая коммуникация.

ЗАЛОЖИЛ БОМБУ ПОД СТРАНУ

П. П.: Ленин решил национальный вопрос. Дал право на самоопределение. У большинства наций не было своей письменности. А Ленин ввел статус республик. Ведь очень сильно страдали мусульмане - им не давали свободно распространять ислам, заставляли принимать православие.

А. З.: Национальный вопрос - это печальная история. Право наций на самоопределение вплоть до отделения заложило мину замедленного действия под единство страны. Ее развал в 1991 году был предопределен именно этим решением. Политика коренизации, когда все русское объявлялось великодержавным шовинизмом, привела к тому, что начали тлеть искры сепаратизма. И пока центр был сильным, это держалось. Это было в идеологии. И это вина большевиков.

«ВРЕМЯ БЫЛО ТАКОЕ...»

П. П.: Красный террор, согласен, спорная страница. Но Ленин был не виноват. Время такое было. Человеческая жизнь ничего не стоила, общество было ожесточено, миллионы солдат с винтовками, но без образования. У радикальной части общества был огромный запрос расквитаться со своими царскими «обидчиками». Неудивительно, тысячи семей пострадали от столыпинских военно-полевых судов, были каторги, тюрьмы, унижения.

А. З.: Был и белый террор. Но что бы ни говорили, его рассматривали как экстраординарную меру. А большевики сделали это политикой - декретом Совнаркома. Цвет интеллигенции либо расстреляли, либо выслали.

ЛИКВИДИРОВАЛ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

А. З.: Из-за того что была уничтожена частная собственность, исчезла конкуренция, а без нее качество снижается. Это не значит, что все было плохое, но добросовестные люди и трудовой энтузиазм стал не правилом, а частностью. В конце концов Союз пришел к кризису, который пытались решить в годы перестройки, но не смогли, и страна развалилась.

П. П.: И Ленин каялся за это. Он одним из первых в партии понял эту ошибку. Отсюда родился НЭП, планировался он на 50 лет и подразумевал все виды собственности.

Спорить будут всегда.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПАМЯТНИКАМИ?

П. П.: Пусть стоят. Во-первых, с ними рядом никто не мешает ставить новых героев, а во-вторых, никто не запрещает людям на местах проводить референдумы и голосовать за снос, если уж так не нравится.

А. З.: Воевать с памятниками не имеет смысла. Но их и правда чрезмерное количество. Разрушать в порядке реванша нельзя. Если памятник кому-то дорог, мы должны отнестись с пониманием, а не поступать, как Ленин и его последователи.

МАВЗОЛЕЙ СНЕСТИ?

П. П.: И Мавзолей оставить, и Ленина в нем оставить - это нормальная практика, по всему миру десятки мавзолеев. И святые у нас лежат, никто же не предлагает захоронить Сергия Радонежского.

А. З.: Человек должен быть погребен. Есть закон о погребении и похоронном деле. Очень странный культ этих останков внедрили, я уверен, что рано или поздно Владимир Ильич Ульянов будет похоронен рядом со своей матерью. А Мавзолей может быть переделан в музей той эпохи.