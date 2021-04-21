Крутой адвокат отнимает землю у бедной семьи

Дружная семья Шибиных. Фото: Личный архив

Россия - самая большая страна в мире. И земли у нас видимо-невидимо. Но это так только кажется. На самом деле, как-только вы найдете маленький кусочек, соберетесь строить маленький домик, как тут же выяснится, что он давно уже занят. И все ваши вроде бы официальные документы на землю могут оказаться ничего не значащими бумажками. Я сама была в подобной ситуации. И очень хорошо понимаю, с чем столкнулась семья Шибиных из Солнечногорского района Московской области.

Хрустальный ребенок с золотыми родителями

- Честно говоря, о доме мы задумались только из-за дочки, Ульяна второй наш ребенок. Она родилась с врожденной болезнью, когда от каждого неловкого движения ломаются кости. Буквально от каждого. Мальчик отобрал лопатку в песочнице - перелом. Дверь ванной стукнула по ладошке - перелом. Таких детей называют еще хрустальными, - рассказывает Анна Шибина. - Сейчас Ульяне 12, мы очень много пережили и операций, и всего. Справляемся как-то, даже гипс сами научились накладывать. Большое счастье, что есть благотворительные фонды, помогающие таким детям. Нам собрали денег на лечение в Израиле, там Ульяне вставили специальные укрепляющие скелет штифты. Они держат кости и растут вместе с ребенком, раскладываясь, как ручка зонтика. Это было просто спасение. Но все равно дочке нужно очень беречься.

Анна всегда с дочкой. Она в садик, и Аня туда устраивается. Ульяна в школу, и мама там же работает психологом. Везде рядом. Отец Александр простой инженер.

- Мысль о своем доме, где для Ульяны мы могли бы создать нужные условия, со специальной ванной, кухней, дверями, и максимально обезопасить дочь, родилась у нас давно. Живем мы в поселке Менделеево, что недалеко от Зеленограда. Тут и родители, и мы квартиру в ипотеку взяли. Но муж решил сходить в администрацию Солнечногорского района и попросить землю. Вдруг дадут. И нам не отказали.

Чиновники сами подобрали для семьи Шибиных небольшой участок в 8 соток в деревне Льялово.

Младший ребенок, Ульяна, за свою маленькую жизнь пережила не одну операцию. Фото: Личный архив

Счастье длилось недолго

- Мы очень обрадовались. Школа, поликлиника, кружки - все рядом. И есть возможность подвести к будущему дому все коммуникации - газ, воду, свет. И тут же согласились. Процедура оформления шла по всем правилам и заняла где-то полгода. В апреле 2019-го мы заключили договор аренды, зарегистрировали его в Росреестре, получили разрешение на строительство дома. И уже собирались выставить на продажу квартиру, чтобы поскорее начать стройку. Но в то лето не удалось, срочно пришлось лететь на операцию, у Ульяны штифт вышел из кости. Мы вернулись домой только в конце лета, дочь была в гипсе по пояс. Мы ее выхаживали, было не до чего.

Сюрприз возник из-под земли

Но ближе к концу 2019 года Александр занялся землей. Участок был заброшенный и весь заросший кустами и деревьями. А когда его более-менее расчистили, под завалами обнаружился какой-то полуразвалившийся фундамент.

- Мы сходили в администрацию, чтобы выяснить, что за постройка и можно ли ее сносить. Там еще раз все проверили, сказали, что ничего на данной земле не зарегистрировано. И мы спокойно продолжили дальше готовить место для стройки. Никаких накоплений у нас нет, и мы выставили на продажу свою квартиру. Выбрали проект недорогого дома из СИП-панелей. Планировали к лету поставить коробку, а внутри уже все сами, муж у меня с руками. Но…

21 декабря 2019 года, когда Александр пригнал на участок трактор, чтобы сровнять заброшенный фундамент с землей, к нему подошел какой-то мужчина.

- Он представился Андреем. И стал интересоваться у мужа, кто он такой и что тут вообще делает. Я подъехала, показала документы на землю. Тогда Андрей этот сказал, что-либо мы с ним договариваемся на его условиях о том, как нам отсюда убраться. Либо он сделает так, что мы все равно ничего здесь строить не сможем. Он сказал, что напротив живут уважаемые люди, которые не хотят здесь никакого строительства. И что этот самый разрушенный фундамент - картофелехранилище, у него есть собственник. И если мы что-нибудь снесем, этот собственник пойдет в суд, где с нами очень быстро разберутся. Спросил, сколько мы хотим денег, чтобы отсюда убраться. Деньги нам не нужны, нам нужен участок. Андрей пообещал, что подберет нам другой.

Шибины стали ждать. Поступило лишь одно предложение - вообще в другой стороне района, на самой его окраине. А значит, ни школ, ни больниц, и вообще далеко от города. Шибины отказались. Больше никто им не звонил. Они еще раз сделали запрос в администрацию, получили ответ, что «участок не обременен правами третьих лиц, и препятствий для строительства нет». Также в январе 2020-го получили выписку из ЕГРН, и в ней тоже было черным по белому написано, что «на участке нет каких-либо объектов недвижимости и обременений нет».

- Квартира была продана, мы жили у родителей в однушке. Мы долго ждать не могли. И в конце февраля 2020-го позвонили этому Андрею и сказали, что раз никаких больше предложений нет, мы будем продолжать осваивать свой участок.

«Уважаемые люди» разберутся в суде

Но им снова не дали ничего делать. Как только на земле затарахтел трактор, Андрей этот был тут как тут. И не один, а с какими-то мужчинами серьезного вида.

- На этот раз он назвался официальным представителем некоего гражданина Гличиянца Валерия Эдуардовича, собственника этого самого картофелехранилища. А сам он оказался известным адвокатом, заведующим Солнечногорским филиалом Московской областной коллегии адвокатов господином Павлухиными Андреем Анатольевичем. Но о том, в чьих интересах на самом деле он действовал, мы узнали позже.

Он махал документами, какими-то выписками из ЕГРН, говорил, что своими действиями мы наносим имущественный ущерб этому Гличиянцу. Разговаривал очень грубо. И все время повторял, что «с нами разберутся в суде уважаемые люди». И даже вызвал полицию. Меня потом несколько раз вызывали для дачи объяснений. Мне звонили, угрожали разборками.

Шибины были очень напуганы. Они снова пошли в администрацию Солнечногорского городского округа. И опять получили бумаги, что никаких обременений на их участке нет и никогда не было.

- Куда я только не ходила. И в земельный комитет, и на приемы к чиновникам. И каждый раз меня убеждали, что не надо волноваться, все хорошо, стройтесь себе спокойно и все. В архивах никогда не было и нет документов на какие-то картофелехранилища. Еще нам посоветовали написать заявление в полицию о подлоге документов. И претензию на неэтичное поведение Андрея Павлухина в Адвокатскую палату МО. Мы так и сделали. Но вместо ответа с нами связалась некая Екатерина Игоревна Химикус из адвокатской палаты. Она назначила мне встречу в «Шоколаднице». Но спрашивала почему-то вовсе не про поведение Павлухина, а про участок. Про то, собираемся ли мы строиться несмотря ни на что. Снова шла речь про неких «уважаемых людей», которые разберутся с нами в суде. Она уверяла, что если откажемся от земли по собственному желанию, то добрый Павлухин от имени «уважаемых людей» поможет составить грамотное обращение в администрацию Солнечногорского района и будет всячески содействовать в получении нами другого участка. Мы, естественно, отказались. А через несколько дней, как и обещала Химикус, получили ответ на свое обращение из Адвокатской палаты, что в отношении нас никакая этика не нарушена. В полиции возбуждать уголовное дело отказались (сейчас это решение отменено прокуратурой и вопрос о возбуждении уголовного дела снова рассматривается ОВД. - Ред.).

Шибины - простые люди, и что делать, совершенно не понимали. Одно было ясно: квартиры уже нет, деньги (1 300 000 рублей), что удалось за нее выручить, обесцениваются с каждым днем. Надо строить, несмотря ни на что, иначе им просто негде жить. Но начать строительство они так и не смогли. В марте 2020 года, в самый разгар пандемии, когда суды всей Московской области были закрыты (важное уточнение - с 19 марта по решению Верховного суда), каким-то чудом 27 марта на сайте Солнечногорского городского суда появляется запись, что зарегистрировано и принято к производству исковое заявление Гличиянца В. Э. к Шибиной А. А с требованием признать договор аренды недействительным и исключить запись о нем из ЕГРН.

- Знакомые посоветовали обратиться к юристам в юридической клинике МГУ. И слава богу, ее сотрудники взялись за наше дело. Бесплатно. Иначе бы все.

То самое картофелехранилище. Фото: Личный архив

Суд закрыт, но не для всех

Юристы тут же вошли в дело.

- Каким-то чудом в самый разгар пандемии, когда судьи не вели прием и никакие документы судом не принимались, истцу удалось проникнуть в здание суда и подать исковое заявление лично (в деле нет документов о поступлении иска в суд по почте), - говорит юрист, заведующий юрклиники МГУ Максим Дранжевский. - И это еще не все чудеса. Его заявление было принято в тот же день к производству, небывалая скорость для районного суда. Как следует из информации на сайте суда, исковое заявление поступило в 10.09, в 11.02 было передано судье, а уже менее чем через полчаса - в 11.31 судья принял его к производству. При том, что иск был подан с многочисленными нарушениями: без документа об уплате государственной пошлины, без доказательств направления копии иска другим лицам, участвующим в деле, без необходимых оригиналов документов - только какие-то ксерокопии. Если бы это было любое другое дело, то иск был бы оставлен без движения. Но почему-то не в этом случае. Мало того, судья тут же наложил на участок запрет каких-либо действий - там ни строить, ни продавать, ничего нельзя. У меня стойкое ощущение, что в суде кто-то очень хотел помочь г-ну Гличиянцу, и «уважаемые люди», как и предупреждал адвокат Павлухин, в этом суде проиграть не могут.

Самое быстро дорожающее овощехранилище в России

Кто же эти «уважаемые люди», которые ногой открывают закрытый на карантин суд?

- Оказалось, что сосед Шибиных - сам президент Адвокатской палаты Московской области (и это далеко не все его регалии) Алексей Галоганов, - рассказывает юрист. - И картофелехранилище Гличиянц продал некой Ларисе Ивановне Галогановой. Мы так предполагаем, супруге уважаемого господина Галоганова. Она сейчас в деле фигурирует как третье лицо. Что касается документов на овощехранилище, то это вообще отдельная история. Они очень странные, то есть если верить выписке из кадастра, здание есть, но ни к какому земельному участку оно не привязано. Что совершенно незаконно и невозможно! По закону невозможно оформить права на недвижимость, не оформив одновременно права на земельный участок, на котором она располагается. Мало того, с таким же инвентарным номером существует еще один объект недвижимости, тоже «летающий», ни к какой земле не привязанный.

- То есть прикладывай куда хочешь?

- Ну примерно так, да. Но несмотря на это, в нашем процессе уже проведена земельная экспертиза, которая установила, что объект из выписок Гличиянца именно тот самый, что разваливается на участке, отданном в аренду семье с ребенком-инвалидом. с которой мы и многочисленные специалисты в таких вопросах категорически не согласны и будем оспаривать. Нельзя не упомянуть о том, что ничто так не дорожало в этом тысячелетии в России, как виртуальное овощехранилище в деревне Льялово. По паспорту БТИ (если это вообще паспорт этого объекта) у него нет стоимости, что понятно: если этот объект и существует, он построен в 1969 году колхозом, без ремонта пришел в негодность. Тем не менее г-н Гличиянц якобы заплатил за него 59 тысяч рублей в 2014 году и продал Ларисе Галогановой за 1 млн 200 тысяч рублей в 2020 году. В том же 2020-м он уже заявляет, что овощехранилище стоит 4 млн рублей.

Судебное колесо крутится очень долго. И все эти процессы могут тянуться годами. Юристы еще и решение об отказе возбуждать уголовное дело по подложным документам оспорили, так что тут может еще и уголовный процесс начаться. А тем временем Шибиным негде жить. В однушке с бабушкой и дедушкой невозможно, им пришлось арендовать двушку по соседству. А на те деньги, что у них были отложены, дом уже не построишь, если только сарай. Квартиру тоже не купишь. А что будет с ними через пару лет, понятно. Превратятся в пыль.

- А мы всего лишь хотели как лучше для дочки, - вздыхает Анна Шибина. - И еще счастье, что нам согласились бесплатно помогать юристы МГУ, а так бы уже давно сдались.

P.S. Когда номер готовился в печать, стало известно, что Солнечногорский городской суд удовлетворил иск Гличиянца против Анны Шибиной. Теперь надежда только на апелляцию.