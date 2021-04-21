Первая после революции свадьба Романовых в России

Великий князь Георгий Романов и его невеста Ребекка Беттарини - в православии Виктория. Фото: Личный архив Георгия Романова

На историческую Родину он перебрался из Брюсселя вместе с невестой - итальянкой Ребеккой Беттарини. В октябре пара сыграет первую после революции свадьбу Романовых в России, а пока любезно пригласила нас в гости - условия новой жизни показать и свадебные детали рассказать.

В карантин спасали прогулки с собакой и магазин с пластинками

Квартира находится на первом этаже и обставлена с большим вкусом - сразу чувствуется, к кому попали. Иконы (любимые - Николай II и святая мученица Виктория Римская, подаренная митрополитом Варсонофием Ребекке, ставшей в православии Викторией), короны (правда, сувенирные), гербы и мечи, праздничное блюдо к 300-летию Дома Романовых и коллекция исторических медалей со всеми царями из этой династии... Из перевезенных в Москву семейных реликвий - оставшийся от прадедушки Кирилла Владимировича футляр с его инициалами, в котором лежат карты для игры в бридж.

Кстати, на столиках в гостиной среди множества портретов - фотография главы Российского Императорского дома, Великой княгини Марии Владимировны с Елизаветой II.

- Георгий Михайлович, что за квартира у вас теперь в Москве?

- Это дом начала XX века. Нам было важно найти что-то в центре, поскольку, когда жили за городом, то тратили много времени на пробки. А это место нам очень понравилось. Даже во время карантина было удобно - могли спокойно выйти прогуляться с собакой. Еще спасал работавший рядом магазин с виниловыми пластинками - я постоянно заходил туда и собрал уже целую коллекцию, - кивает Великий князь на стоящие в углу гостиной коробки. - Когда же начинаются такие красивые дни, как сегодня, то здесь очень здорово.

- Не претендуете ли на что-то из прежней собственности Романовых?

- Сейчас сложно говорить о претензиях, да и пытаться вести какие-то судебные тяжбы абсолютно не в наших интересах. Могу сказать, что для расширения деятельности нашего фонда и развития его инициатив мы, безусловно, нуждаемся в офисе, своеобразной штаб-квартире, где мы бы могли проводить совещания и встречаться с потенциальными партнерами и спонсорами. Ну а пока таким местом для нас служит наша квартира, где у нас без посетителей не проходит и дня (смеется).

Мама выбор одобрила

- Как вы познакомились с Ребеккой? И когда поняли, что она - ваша судьба?

- Мы познакомились много лет назад, когда оба жили и работали в Брюсселе в различных организациях при Европейском Союзе. У нас много общих друзей. Сначала это была симпатия, я видел, какая она замечательная женщина и большой профессионал, но в итоге я понял, что она будет прекрасной женой.

Ребекка пойдет под венец в тиаре из белого золота с 438 бриллиантами от 2 до 5 карат. Это современная интерпретация кокошника от ювелирного дома Chaumet. Фото: David NIVIERE

Итальянка приняла православие и учит русский язык

- Ребекка, каково это - стать принцессой?

- Это большая ответственность - стать скорее не принцессой, а членом очень важной семьи, у которой невероятное положение не только в России, но и во всем мире. Это одна из самых знаменитых монарших семей, которую когда-либо знал мир. Для меня это очень интересная ситуация, поскольку много ответственности в будущем - быть представителем столь важной страницы истории. Иногда это довлеет надо мной. Но должна сказать, я очень благодарна Великой княгине за то, что она объяснила мне многие вещи о семье, о культуре России. Я иду подготовленной, хотя и не могу сказать, что буду готова на 100% к моменту начала выполнения своих обязанностей.

- Сложно ли было стать православной женщиной? Учить русский язык?

- Нет, православие - это нечто, что я открыла для себя в раннем возрасте, когда мои родители занимались вопросом возведения православного храма в Риме (на храм Святой великомученицы Екатерины жертвовал еще император Николай II, а реализовать замысел удалось к 2009 году. - Авт.). Я была знакома с православной церковью с 18 лет. Для меня было очень интересно открыть для себя невероятную литургию, которой нет в католической церкви.

Что касается изучения языков, то они, конечно, легче даются в детстве. Но что поделать, если новый язык настигает тебя после университетской скамьи? Ответ прост: стараться, впитывать каждое слово и, безусловно, постигать культуру.

Ждут европейскую знать

- Как будет выглядеть свадебная церемония? Кого пригласите на торжество?

Георгий Романов:

- Надеюсь, что она будет очень красивой, в стиле традиционной русской свадьбы. Будут разные мероприятия, торжественный ужин во Владимирском дворце (он принадлежал прадеду Георгия, Великому князю Владимиру Александровичу Романову. - RT). У нас огромная семья, много кузенов - представителей разных королевских и императорских домов Европы и мира. Будут некоторые наши друзья. Надеемся показать иностранцам красоту нашей страны, чтобы они могли увидеть настоящую Россию сегодня.

- Кого-то уже пригласили?

- Начинаем работать над приглашениями, с некоторыми кузенами уже поговорили.

- А с Виндзорами?

- Еще не говорили.

- Почему вы выбрали именно Петербург?

- Думаю, что это самое известное место, исторически связанное с нашей семьей. И очень правильное место для первой свадьбы Дома Романовых после революции.

В чем идти к алтарю

- Ребекка, очень важный вопрос: каким будет платье?

- Очень важный, ха-ха!

- Для девочек - да!

- Очень сложно найти платье из-за карантина и всех сопутствующих проблем, с которыми мы столкнулись. В конце концов я нашла его в Москве и сейчас работаю с кутюрье над тем, чтобы это был не только традиционный русский стиль, но и что-то современное. Это будет сочетание традиций и современности. Очень пышное, но вместе с тем и легкое.

- Цвет белый?

- Конечно!

- А что наденет жених?

- На самой церемонии он будет в утреннем костюме, а на вечернем мероприятии - конечно, во фраке.

- Георгий Михайлович, что за кольцо вы преподнесли Ребекке в честь помолвки?

- Это семейное кольцо с рубином и бриллиантами, доставшееся от прадедушки и прабабушки. Мне передала его мама в 18 лет. С посылом, что когда я найду женщину моей жизни, то могу его ей вручить. И я рад, что Ребекка его носит.

Тиара из белого золота с 438 бриллиантами от ювелирного дома Chaumet. Фото: David NIVIERE

Тиара из 438 бриллиантов

Самую интересную часть подвенечного наряда, диадему от Chaumet, можно увидеть уже сейчас (см. фото). Тем самым Ребекка возродила давнюю традицию сотрудничества прославленного ювелирного дома с Романовыми. Первой и самой известной царственной особой - клиентом компании - была супруга брата Александра III Великого князя Владимира Александровича, Великая княгиня Мария Павловна. Множество украшений от Chaumet было и у племянницы Николая II, супруги Феликса Юсупова Ирины.

«Живем нормальной жизнью»

- Как выглядит ваш обычный день? Куда ходите? С кем общаетесь?

- Мы в Москве почти три года. У нас много знакомых, русских и иностранных друзей. Работаем, занимаемся благотворительными делами. Живем нормальной жизнью, к которой подключаются некоторые исторические обязанности. Ездим в разные регионы.

- Во время пандемии вы запустили широкую благотворительную кампанию в помощь россиянам. В чем она заключается?

- Я стал председателем совета директоров Всероссийского благотворительного фонда «Русь», который на сегодняшний день является крупнейшим продовольственным фондом в России. Работаем адресно, помогая пенсионерам, одиноким людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и матерям-одиночкам. Во время пандемии, несмотря на трудности, к нам пришло много волонтеров. Мы смогли усилить работу и помогать тем, кто не может обеспечить себя продовольствием. Сейчас открываем склады нашего фонда в регионах.

- Как оцениваете конфронтацию в мире по поводу вакцин? Почему общая борьба с вирусом не сближает, а, наоборот, разъединяет? Возможно ли консолидироваться?

- Думаю, что здесь необходима синергия. Уверен, что через некоторое время этот вопрос будет благополучно разрешен.

Во время экскурсии по дому взгляд падает на лежащий на письменном столе нож в инкрустированных камнями ножнах. «Это только для вскрытия писем», - смеется хозяин.

«Если сможем привезти на свадьбу всех гостей, то это даст нам шанс показать им настоящую Россию, а не ту, что им пропагандируют в СМИ», - говорят на прощание будущие супруги.

Желаем жениху и невесте, чтобы смогли!

СПРАВКА «КП»

Великий князь Георгий Михайлович РОМАНОВ родился 13 марта 1981 года в Мадриде. Мать - глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна. Она является внучкой двоюродного брата Николая II Великого князя Кирилла Владимировича, провозглашенного главой Императорского Дома в изгнании.

Отец - принц Прусский Франц-Вильгельм (в православии Михаил Павлович), правнук императора Германии Вильгельма II.

Георгий Романов - прямой потомок королевы Великобритании Виктории, состоит в родстве со многими европейскими королевскими династиями.

Ребекка БЕТТАРИНИ (в православии - Виктория Романовна) родилась 18 мая 1982 года в Риме в семье итальянского дипломата, посла Роберто Беттарини.

Имеет степень магистра по европейскому и международному праву.

В Риме служила волонтером Мальтийского Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского, раздавая нуждающимся еду и предметы первой необходимости.

Работала на итальянском оборонном предприятии Finmeccanica, где, в частности, занималась организацией мероприятий на международной авиационной выставке в Фарнборо (Англия). В 2010 году перешла на работу в брюссельский офис, тогда же и познакомилась с Георгием Романовым.

В 2017 году стала директором благотворительного Российского Императорского Фонда и основала консалтинговую и управленческую компанию Carrе´, оказывающую услуги европейским клиентам.

С 2019 года проживает в Москве.