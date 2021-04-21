Пластический хирург Сергей Кулагов: Нос у бывшей жены Аршавина мог провалиться, как у Майкла Джексона

Роман Казьминой и Аршавина разгорелся в 2013 году. В 2016-м они поженились, а в 2019-м развелись. Фото: Алексей ФИЛИППОВ/РИА Новости

Состояние экс-жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой обрастает домыслами. В шоу Андрея Малахова она предстала на больничной койке… почти без носа. По словам Алисы, у нее серьезное аутоиммунное заболевание. В интернете ей сочувствуют, но при этом считают, что всему виной пластические операции. Мы спросили у специалистов: в чем причина такого редкого недуга и стоит ли его опасаться всем, кто решает исправить свою внешность?

Разбила две семьи

Слава к Алисе пришла в 2013 году, когда она очаровала звездного футболиста Андрея Аршавина. Спортсмен тогда жил со своей гражданской женой Юлией Барановской, которая ждала третьего ребенка.

Алису уже тогда многие ругали, она же была невозмутима. Сообщила, что ради Аршавина оставила состоятельного мужа, с которым прожила десять лет в достатке («ездила на «Бентли», посещала дорогие курорты») и воспитывала двоих детей. Первый муж, Алексей Казьмин, был генеральным директором ООО «Стройтрансгаз-М». После развода с Алисой женился на Алле Усовой, двоюродной сестре Ксении Собчак.

То, что не удалось Юлии Барановской - женить на себе Аршавина, у Казьминой получилось. На свадьбу в 2016 году спортсмен подарил ей браслеты Cartier за 12 млн рублей. В феврале

2017-го Алиса родила от Аршавина дочь Есению. А уже в октябре того же года заговорила, что намерена развестись с футболистом из-за его измен. Окончательно они расстались в 2019 году.

Алиса говорит, что лишилась носа из-за аутоиммунного заболевания. Фото: Канал «Россия 1»

«Жить оставалось два дня»

Летом 2020 года многие обратили внимание, что Алиса стала прикрывать нос рукой на фотографиях. Появились предположения: прячет последствия неудачной ринопластики. Однако Аршавина заявила, что у нее развился аутоиммунный некроз.

- Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все что можно. До мозга оставались буквально миллиметры, - рассказала в телеинтервью Алиса. Она пережила четыре операции, из них одну в марте по поводу панкреатита. Алиса восемь дней провела в реанимации, четыре из которых - в искусственной коме.

- Проседание носа как осложнение после ринопластики бывает, но крайне редко, - рассказал «КП» пластический хирург Сергей Кулагов. - Все зависит от того, кто оперировал. Сейчас много людей, которые вообще не знают, что такое ринопластика, - считают, что надо сунуть туда долото и бить. Если там начался воспалительный процесс типа остеомиелита носовой перегородки, то такое может случиться. Если в ходе операции повреждены основные сосуды, которые желательно не трогать, то после этого может произойти некроз. Например, хирурги сделали Майклу Джексону несколько операций, что нарушило нормальное кровообращение кончика носа и он омертвел. Внешне это выглядит как черный участок ткани. Потом его вырезают, пытаются что-то туда прилепить, сделать искусственный вариант типа протеза. Тогда Джексону и пришлось делать какие-то искусственные насадки.

Кончик носа у Майкла Джексона омертвел после неудачной пластики. Поп-король до конца жизни носил накладной протез. Фото: Colin KNIGHT/Global Look Press

«Ринопластика была»

- На мой взгляд, ринопластика у бывшей жены Аршавина действительно есть. Это было видно еще до того, как нос «провалился». Изменилась его конфигурация, он стал короче, - уверен профессор, пластический хирург Игорь Короткий. - Но нынешнее состояние Алисы вряд ли напрямую связано с пластической операцией.

- Возможно, у нее уже было аутоиммунное заболевание, а она не сказала об этом пластическому хирургу?

- Пациенты часто не склонны оповещать обо всем, что у них было, и мы с этим сталкиваемся. Но если бы воспалительно-гнойный процесс произошел сразу после пластики, тут бы уже были иски, разбирательства, судебные процессы. Если бы нынешнее состояние было связано с пластикой, то Алиса говорила бы об этом в первую очередь. Если есть какое-то послеоперационное осложнение (а оно бывает при любой операции), пациент чаще всего винит врача.

- Аутоиммунное заболевание - это когда иммунитет не защищает?

- Наоборот, когда чрезмерно защищает. Это гиперреакция организма, который разрушает свои же клетки.

- Была версия, что Алисе занесли стафилококк...

- Как сказала ее мама, изначально у нее на лице возник фурункул, и она пыталась заниматься его самолечением. При неблагоприятных условиях фурункул достаточно интенсивно может перекинуться и на гайморовы, и на лобные пазухи, то есть на кости носа. Кроме операций по удалению гноя, Алиса поступала в больницу с острым панкреатитом, ее прооперировали. Здесь тоже может присутствовать аутоиммунный компонент, могут и почки, и сердечная мышца страдать.

Заработала на ток-шоу

- Не такая уж она несчастная и больная, - рассказал «КП» один знакомый Казьминой. - После развода у нее была бурная личная жизнь. Как нам сообщили в окружении Алисы, сейчас у нее есть мужчина. Но он совсем не богат. А она, по сути, живет за счет алиментов от Аршавина (плюс еще помогает первый муж). Вероятно, из-за нехватки денег Алиса и согласилась показать себя в программе Малахова.

- По моим сведениям, ей заплатили 500 тысяч рублей за эту передачу, - рассказала «КП» продюсер Олеся Сазыкина.

Некоторые полагают, что рассказами о своей редкой болезни Алиса пытается вызвать жалость, чтобы ее не выселяли из дома. Загородный особняк, в котором она сейчас живет с детьми, Аршавин еще в браке переписал на свою маму Татьяну Ивановну (чем вывел из раздела). Теперь мать Аршавина ведет судебный процесс по выселению бывшей невестки.

- Возможно, Алиса и затеяла весь этот шум со своей болезнью, чтобы вызвать сочувствие у судей, - говорит Сазыкина. - Вроде как судьи могут отложить ее выселение, учитывая ее ужасное состояние.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мама спортсмена: Алиса говорила, что Андрей попадет в тюрьму или сопьется

- Что Андрей думает обо всей этой истории с Алисой? - спросили мы у мамы футболиста Татьяны Аршавиной.

- Конечно, переживает, он же живой человек. Но не хочет ввязываться, например, дать ответное интервью, рассказать, как все в их отношениях происходило на самом деле. Он очень прямолинейный, как есть, так и говорит. Поэтому отвечать не будем для Алисиного же блага. Для нее это все отговорки, чтобы не выезжать из дома. Мы столько пережили, живя с ней, что я понимаю: с ее стороны ничего хорошего ждать невозможно.

- Алиса в своих бедах обвиняет вас. Это женская месть?

- Конечно. За все. За то, что планы раздеть Андрея догола не удались. За то, что, как она говорила, он закончит жизнь в тюрьме или от алкоголизма умрет, а получилось наоборот - у него карьера пошла в рост (сейчас он возглавляет Департамент по молодежной политике «Зенита». - Ред.), а Алиса… я даже не знаю, как назвать ее ситуацию.

- Она ведь не работает?

- Сначала позиционировала себя, будто работает в Эрмитаже - картины продает. Позже стала «майором ФСБ», наверняка вы помните эту историю, когда она в самолете уверяла, будто летит на задание. Мы относились к ее фантазиям с пониманием. Переживали за нее, лечили. А потом оказалось, что она попросту смахивает на мошенницу. Сейчас любыми способами пытается остаться в доме, из которого должна выехать по решению суда. Да еще и появляется возможность отомстить, выставив Аршавина негодяем на всю страну.

Нынешняя супруга Павла Алана Мамаева - тоже горячая поклонница пластики. Фото: alana_mamaeva/Instagram

ВОПРОС - РЕБРОМ

Наши футболисты все чаще влипают в скандалы?

Недавние скандалы с двумя женами игроков - Алисой Аршавиной и Аланой Мамаевой - закономерно порождают вопрос: почему наши футболисты бесконечно влипают в некрасивые истории?

- Проблема современных футболистов в том, что они неправильно выбирают жен, - высказала «КП» свое мнение Лидия Иванова, вдова футболиста, капитана сборной СССР Валентина Иванова. - Кто они - жены нынешних звезд футбола? Модели и тусовщицы, ничего из себя не представляющие. Ну мозги-то надо включать ребятам, есть же нормальные девушки. Нет, им таких подавай. Я прожила с супругом 53 года, всегда понимала, что для него на первом месте футбол. Я сама из мира спорта (гимнастка, двукратная чемпионка мира. - Ред.).

- Cкандал c Аршавиной раздут, за ним стоит кто-то третий, - считает Алексей Пименов, бывший президент фан-клуба команды «Динамо». - Проблема лежит в двух плоскостях. Первая, действительно, женщины успешных футболистов: кто они? Существуют целые сообщества со своими правилами игры и конечной целью окрутить успешного спортсмена, выйти за него замуж и родить. Дальнейшее мало имеет значения, ведь при разводе положены алименты с оглушающими суммами. Есть целые «агентства знакомств», которые работают специально «под футболистов»: даже под женатых, извините, подкладывают новых барышень. Если той удается развести спортсмена на деньги, а еще лучше на брак, свахе платят процент.

Второй момент: я убежден, что скандал с Аршавиным искусственно инициирован третьим лицом. Есть заказ: «окончательно уничтожить репутацию». Спорт и около него - это бесконечные интриги. И чем больше денег, тем сильнее война.

Первая, гражданская жена Мамаева Юлия Евтух. Фото: yulia_evtukh/Instagram

- Все проблемы - от больших денег, - считает Юлия Евтух, первая (гражданская) жена футболиста Павла Мамаева. - У нас с Пашей отношения были идеальными ровно до того дня, пока он не превратился в звезду и не стал зарабатывать миллионные гонорары. Жить начал с размахом. Очень ему понравилось казаться крутым. Полюбил ночные клубы. Один раз я напросилась с ним. ВИП-столик, девчонки модельной внешности рядом трутся. Говорят, будто артисты - как дети. Так вот, думаю, спортсмены - дети еще в большей степени. Выросшие в спортивном интернате, в жестком режиме, полном ограничений, они вырываются на свободу. Да еще какие деньги получают! Там действительно космические суммы. И представляете, вы приходите в клуб и понимаете, что можете позволить себе что угодно. И девочки шикарные вокруг. Любую помани пальцем, и она твоя. «Доброжелатели» все чаще доносили мне: «Мамаева видели с бабой». Уже позже приятельница просветила меня, что за футболистами ездят так называемые охотницы. Это целое сообщество, «клуб по интересам». Как-то Пашкин отец Константин Арсентьевич заявил мне открытым текстом: «Да, у моего сына много соблазнов. Он знаменитый спортсмен. Так будет всегда. А ты либо сидишь и помалкиваешь, либо валишь из его жизни».

С Гао Лю случилось то же самое, что и с Майклом Джексоном - после пластики начался некроз и отвалился кончик носа. Фото: Gao Liu/Weibo

А КТО ЕЩЕ?

Красотки, пострадавшие из-за ошибок врачей

Недавно 24-летняя китайская актриса Гао Лю поделилась в соцсетях своим фото после операции по коррекции носа: кончик стал гнить и отвалился.

У Анастасии Балинской не прижился хрящ, началось воспаление. Фото: nastenabalinskaya/Instagram

Анастасия Балинская, участница «Дома-2», рассказала, что после неудачной ринопластики у нее стал гнить нос так, что она чувствовала неприятный запах: «Разъехались кости на перегородке - у меня сейчас здоровенный нос, будто меня побили на боксерском ринге. Мне в кончик вставили инородный предмет вместо моего хряща, и теперь организм выталкивает его через одну ноздрю, он начинает торчать».