Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин, находящийся сейчас в командировке на Донбассе, посмотрел и прокомментировал выступление президента Украины с помощью «траншейной аналитики» Фото: REUTERS

В еврейском культурном коде есть очень интересное, но сложно переводимое понятие – «хуцпа». Точного перевода нет, это что-то вроде «наглость космического масштаба, не укладывающаяся в голове» или «запредельно-циничная ложь». Самый точный пример, раскрывающий понятие «хуцпы»: «адвокат просит у суда снисхождения к своему клиенту, так как убив своих родителей, он стал круглым сиротой». Несомненно, Владимир Александрович мастерски владеет «хуцпой». Стоит разобрать его манифестацию подробно. Особенно она легла мне на душу после двух недель жизни на Донбассе и после дня, проведенного на передовой под Донецком. Разберем по цитатам:

«И отдельно я хочу обратиться к нашему Северному соседу»

Да, этот тот самый случай, когда ребенок действительно похож на соседа. Такой вот у Украины завелся «Северный сосед», одиннадцать веков назад завелся.

«Президент России сказал, что если драка неизбежна, то нужно бить первым. По-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а реальной войне…»

Это даже не дурной тон, это днище, попрекать кого-то детством. Не припомню таких дискуссий на уровне глав государств. Владимир Путин, если бы посчитал это для себя допустимым, мог бы обращаться к Владимиру Зеленскому по его профессии – клоун. Но он никогда так не сделает, и в этом и сокрыта разница между двумя президентами.

«Нельзя кого-то защитить, нападая, и освободить, кого-то захватив, невозможно привезти мир на танке людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить. И почему-то для этого их могут обстрелять…»

На Донбассе все все прекрасно понимают. Несколько дней назад десяток «освободительных» украинских снарядов освободили от жизни пожилого донецкого рабочего Геннадия Анохина. Он погиб прямо на своей кухне, когда готовил ужин, вернувшись со смены – был убит осколком снаряда. Я делал репортаж с места трагедии и не могу ответить на вопрос – «Зачем?». И в Донецке и Луганске есть «Аллеи Ангелов» - мемориалы детям, которых убила армия, которой сейчас командует Владимир Зеленский. Кому и зачем он пытается читать мораль? А про мир, который можно привезти на танке, ему стоит спросить у господина Саакашвили, он, говорят, опять появился на Украине. Он расскажет.

«… нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов, и почему их мирная жизнь, спустя 70 лет, оказалась вновь под угрозой войны».

Удивительно слышать эти слова от человека, в чьем государстве «Правый сектор» легален, батальон «Азов» с руной на знамени считается «защитником Украины», улицы называют именами людей, состоявшими в СС … образцовая «хуцпа». Кажется, Зеленский переплюнул даже адвоката с сироткой-убийцей своих родителей.

«Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее, мы – это мы. Это не обязательно проблема».

Да, проблема в том, что 70-80% граждан Украины по-прежнему говорят на русском языке и с ними приходится бороться законодательными мерами, буквально выжигая русский язык из публичного пространства. Но, судя по всему, получается плохо.

«Вчера и сегодня, на заседании советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в трёхсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась…»

Пока мы видим, что Украина отказывается выполнять подписанные два раза «Минские соглашения». За минувшие семь лет, Украина не выполнила ни одного пункта «Минских соглашений», пусть это вас заботит, господин Зеленский, а не то, что там решили в подгруппе трехсторонней контактной группы.

«При этом прозвучало предложение встретится на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть… (нервно шмыгает носом)»

Не сомневаюсь, что Денис Пушилин и Леонид Пасечник с удовольствием встретятся с вами на линии разграничения. Они, кстати, предлагали, и не раз. Причем тут Россия? Встреча с Россией на этой линии возможна, только когда она будет проходить по Карпатам. Впрочем, тогда уже не будет смысла что-то с вами обсуждать.

«Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!»

Мда, Героям Слава!

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